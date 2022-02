Smertene kom da Robin (28) skulle legge seg: – Nå kan jeg angre

Han fikk sin tredje vaksinedose. Uken etter ble han smittet av Covid-19. Da han var ute av isolasjon, begynte marerittet.

Bjørnstad skulle legge seg for å sove da smertene kom.

– Det begynte å svi, stikke og brenne i brystet. Jeg har aldri hatt slike smerter i brystet før, sier han.

Bjørnstad begynte å søke på Google etter hva symptomene skyldtes.

– Der står som regel det verste med en gang. Jeg ble litt sånn: "Oi!" Da fikk jeg ikke sove og sendte melding til legen. Før det hadde jeg sendt melding til mamma og til vår fysiske trener. Jeg lå der og ble skjelven, sier 28-åringen.

Etter å ha snakket med legen ble han beroliget og fikk sove. Neste dag kom frykten tilbake.

FØLTE SEG LITEN: Robin Bjørnstad var ikke spesielt høy i hatten da han kom på sykehuset. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

– Skjer det virkelig?

– Jeg har knekt noen bein og ødelagt kneet. Det er jo mer vondt. Dette var mer skummelt. Jeg ble redd, du vet jo aldri hva det kan være. Skal jeg ryke på et hjerteinfarkt? Hva skjer nå? Skjer det virkelig? Har det skjedd meg? Var blant det jeg tenkte på, sier han.

Ringerikes Blad har tidligere omtalt Bjørnstad sin historie.

Bjørnstad fikk først tabletter mot halsbrann. Da det ikke stoppet smertene, ringte han til legen.

– Da sendte han meg rett inn på akutten for å ta EKG, blodprøver, røntgen osv, sier han.

– Var du redd?

– Jeg var ikke så høy i hatten. Jeg følte meg veldig liten da jeg lå der med kabler og ledninger festet til en maskin som pep, og jeg ikke forsto bæret av hva målingene viser, svarer Bjørnstad.

SAVNER HOCKEYEN: Robin Bjørnstad får ikke spille hockey på en god stund. Han savner det. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Ved å se på røntgenbildene fant legen ut at Bjørnstad har den formen for hjertebetennelse som heter perikarditt.

– Jeg hadde aldri hørt om det og visste ikke at det fantes. Legen sa at han aldri har vært borti dette med toppidrettsutøvere. Jeg håpte at jeg kunne trene uken etter, men legen sa at jeg måtte ta det rolig i hvert fall fire uker, sier han.

Hockeyspilleren ble liggende på sykehuset over helgen.

– Ingenting skal stoppe meg

– Du lå på sykehuset med smerter ved hjertet og hadde nettopp tatt mange tester. Det første du tenkte på var når du kan spille hockey igjen. Var du ikke mer bekymret for helsen?

– Jeg tror det er litt slik når du lever et liv som toppidrettsutøver. Det er det å drive med idretten jeg elsker. Ingenting skal stoppe meg fra å spille hockey, svarer han.

UTENFOR: Robin Bjørnstad stikker innom garderoben og hilser på kameratene hver dag, men må bli igjen da de går ut på isen. Foto: Erlend Borren Kristoffersen

Hvorfor dette skulle ramme akkurat han, er han usikker på. Legen har sagt at det kan skyldes at han tok vaksinen. Bjørnstad har tenkt at det kan være en blanding av vaksine, at han ble smittet og at han var aktiv.

Det å ta vaksinen var for han en selvfølge. 28-åringen jobber på skole ved siden av hockeyen.

– Nå kan jeg angre, men jeg regnet jo med at dette aldri kom til å skje meg. Jeg tok den for å slippe unna karanteneregler om det kom et smitteutbrudd på skolen. Det skulle ikke gå utover hockeyen, sier han.

– Er du redd for at smertene ikke skal gå bort?

– Jeg har tenkt tanken og jeg har lest om at det kan bli en kronisk betennelse. Det er en uke siden jeg kjente smertene for første gang. Jeg kjenner det litt fortsatt, svarer Bjørnstad.

LENGTER: Robin Bjørnstad har lyst å knyte på seg skøytene og bli med på isen, men det kan han ikke gjøre på en god stund. Foto: Erlend Borren Kristoffersen

Lav puls

Av legen har han fått beskjed om at han må holde seg i ro. Det er anbefalt at han holder pulsen under 100 slag i minuttet.

– Det er litt vanskelig å sitte rolig for en mann med litt ADHD, sier han.

Ringerike-spilleren har kjøpt seg pulsklokke og passer godt på. Under intervjuet lå han stadig på 79 slag i minuttet.

Han er noe usikker på hvordan det skal gå å holde stressnivået nede når han fra tribuneplass skal se laget spille kamper.

– Tror du at du klarer å holde pulsen lav da?

– Nei, så ærlig må jeg være, svarer Bjørnstad og gliser.