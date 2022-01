Lokker med kjemperabatt på sydenreiser

For raske koffertpakkere koster en flytur tur/retur til Tenerife under 700 kroner, og pakkereiser selges med opptil 75 prosent prisavslag. Men nå forventer turoperatørene et byks i bestillingene - og i prisene.

For et syv dagers opphold på et fire stjerners TUI-hotell på Lanzarote koster det i skrivende stund 5.700 kroner for to personer, eller en rabatt på 70 prosent. I forrige uke var rabatten enda høyere; da betalte man 5.000 kroner for to personer, mot en listepris på rundt 20.000 kroner.

– Det er utrolig billige reiser man får kjøpt nå, sier Terje Berge, som er direktør i FINN Reise.

– Jeg har vært i denne bransjen i sytten år , og jeg kan ikke huske å ha sett sånne rabatter som vi ser nå, legger han til.

Nesten gratis å fly

Velger man bare fly, kan man gjennom Ving både denne og neste søndag få en reise tur/retur Tenerife for bare 695 kroner per person.

– Innskjerpingen av koronatiltakene i desember kom så tett opp til vintersesongen at vi ikke rakk å justere kapasiteten tilstrekkelig, og da kan det bli slike rabatter, sier informasjonssjef Maria-Anne Zachrisson i Ving.

Også hos TUI er det viktig å fylle flyene, nær for enhver pris.



– Vi vil jo gjerne fylle både hotellene og flyene, så da kan vi må vi selge ut restplassene. Disse rabattene kan bli på 50 prosent, men slike prisavslag som vi ser den nærmeste tiden er sjelden, sier TUI Norges kommunikasjonssjef Nora Aspengren.

Nå får man mye ferie for pengene, sier kommunikasjonssjef Nora Aspengren i TUI

Hele bransjen opplever nå et prisnivå som er presset helt i bunnen på restplassene. Aktører som Wizz og Ryanair kan tilby billetter til Polen for i overkant av 50 kroner, som følge av at passasjeravgiften er midlertidig fjernet. Det allmenne prisnivået er nå faktisk så lavt at en merkbar del av reiseutgiftene kan spares inn ved å sette ned den dyre strømmen i boligen den uken man er borte.

Lurt å bestille nå

Men dette unikt lave prisnivået vil ikke vare.

Country manager Marie-Anne Zacrisson i Ving Norge tror reiselysten vil gå kraftig opp når Norge og Europa nå åpner opp.

– Vi så i vårt søsterselskap Spies at danskene hev seg rundt og søkte etter reiser til syden rett etter pressekonferansen om åpning av Danmark onsdag kveld. Jeg tror vi kan oppleve noe av det samme i Norge etter pressekonferansen til uken. Enklere innreiseregler vil, sammen med at Europa åpner opp, gjøre at mange flere får lyst til å reise, sier Maria-Anne Zacrisson i Ving.

Hos TUI forventer de også at det kan bli trangt i døren når det gjelder billige restplasser.

– Det er ikke vanlig at prisene er så lave som de er akkurat nå, og hvis Norge åpner opp på tirsdag kan vi forvente et ordentlig byks i bestillingen hos oss, som igjen vil påvirke prisene. Så det kan være lurt å bestille nå. Det er veldig, veldig gode priser nå, så er du fleksibel å kan reise får du mye ferie for pengene, sier Nora Aspengren i TUI.