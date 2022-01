Liverpool i ferd med å kuppe overgang: – Han er svinbra

Ifølge flere britiske medier har Merseyside-klubben bestemt seg for å punge ut for Porto-juvel. Nå jobbes det angivelig med å lande avtalen før overgangsfristen.

Mandag: Se Deadline Day-sending på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play kl. 19.00.

Liverpool er i ferd med å hente den colombianske kantspilleren Luis Díaz, melder The Athletic. 25-åringen har begeistret for Porto i Champions League de siste sesongene.

Ifølge The Athletics kilder er det forventet at klubbene blir enige om en overgangssum på rundt 600 millioner kroner.

The Times skriver at 150 av dem er i bonusrelaterte klausuler.

Fredag ettermiddag melder Goal at klubbene har kommet til enighet.

Nyheten kommer i kjølvannet av at Tottenham har vært sterkt koblet til Porto-juvelen. London-klubben skal ha fått et bud avslått tidligere denne uken.

DRIBLEFANT: Thiago Alcantara og de andre Liverpool-stjernene hadde sitt å stri med da Luis Díaz besøkte Anfield i Champions League-gruppespillet i høst. Foto: Darren Staples

Díaz er etter sigende blitt øremerket av Jürgen Klopp. Liverpool skal ha hatt planer om å sette inn støtet i sommer, men har fremskjøvet planene etter at det ble kjent at spilleren var på vei bort i vintervinduet, skal man tro The Times.

De skriver at Merseyside-klubben kupper overgangen fra Tottenham.

Fullroses

Hvis Liverpool klarer å lande en avtale innen overgangsvinduet stenger førstkommende mandag, er det et kjempekjøp, mener TV 2s fotballekspert.

– Han er svin-bra av det jeg har sett. Han er en av de spillerne som har utmerket seg veldig i Champions League de siste par sesongene, men som ikke spiller på et av de ordentlig store lagene, mener Simen Stamsø-Møller.

Se Luis Díaz herje i Champions League i vinduet øverst.

Díaz' lag var i gruppe med Liverpool i høst. Colombianeren scoret to mål på seks kamper i gruppespillet, begge mot AC Milan.

I den portugisiske ligaen har han scoret 14 mål på 18 kamper.

25-åringen er nå på landslagssamling i Sør-Amerika. Liverpools medisinske team har planlagt å møte ham innen tirsdagens kamp mot Argentina, skriver The Times.

BBC poengterer at det ikke er rett frem å fullføre avtalen med såpass kort tid på seg.

TOPPSCORER: Luis Díaz ble toppscorer i sommerens Copa América sammen med Lionel Messi. Díaz scoret fire mål på fem kamper. Her er han nettopp blitt kåret til banens beste mot Peru. Foto: Andre Penner

Derfor passer han inn

Stamsø-Møller har tenkt at Díaz var moden for en overgang til en av Europas største klubber. Han tror at 25-åringen først og fremst er tiltenkt en kantrolle i Liverpool-laget om de får overgangen på plass.

– Han er veldig god når han tar med seg ballen, har mye fart og er driblesterk. Og det som gjør at han passer ekstra godt inn i Liverpool, er at han er hardtarbeidende, mener Stamsø-Møller.

– Det overrasker meg ikke at Liverpool vil ha ham. Han er også i en prisklasse de har lagt seg på med de tre andre strålende signeringene de har gjort, Mané, Salah og Jota. Hvis kan han få ut sitt fulle potensial og spille så bra for Liverpool som han har gjort på sitt beste i Champions League, er det en kjempegod pris, fortsetter han.

Både Sadio Mané (29) og Mohamed Salah (29) har kontrakter som går ut om halvannet år.

– Dersom det er slutt for én av dem, enten det er om et halvt år eller ett år, er det langt bedre å ha en mulig erstatter i rekkene enn å miste én av dem og så måtte gå ut og finne en løsning, påpeker Stamsø-Møller.

