Cashet inn etter TV 2-stunt: – En «snakkis» i Formel 1

– Jeg var på restaurant med laget etter en seier. Plutselig, uten å ha bestilt det selv, kom servitøren med kyllingvinger til meg. Jeg skjønte ingenting fram til jeg så en mann i hjørnet som pekte på meg og lo.

Det er slik det har blitt.

«Winner, winner chicken dinner».

Dennis Haugers faste seiersrop har blitt hans eget lille varemerke - og blir lagt merke til.

Kyllingklubbe i operaen

– Det er blitt en snakkis blant Formel 1-førerne, sier manager Harald Huysmann, og sikter blant annet til legendesønnen Mick Schumacher i Haas:

F1-FØRER: Legendesønn og Haas-fører Mick Schumacher er blant dem som har hevet seg på Haugers faste seiersrop. Foto: XPB

– I starten var det bare en intern liten greie mellom meg og ingeniøren min. Han sa det til meg etter min første Formel-seier, og da jeg tok min første Formel 3-seier i Barcelona svarte jeg med det samme. Nå har jeg nærmeste tatt patent på den og det er blitt en tradisjon, sier Hauger og smiler.

Og da TV 2 i starten av august i fjor serverte kylling til Hauger på et pressetreff på Operaen i Oslo, skjønte han at den lille «greia» hans var i ferd med å vokse seg stor.

Se reportasjen her:

– Jeg ble sjokkert. Plutselig hadde jeg en stor kyllingklubbe i hånden midt i operaen. Grisete, men gøy, ler han.

– Sponsorboost

Blant seerne var markedssjef i kyllingprodusenten Den Stolte Hane.

– Vi så reportasjen på TV 2 og ringte managementet umiddelbart. Dennis er i vinden og kylling er i vinden. En perfekt match, sier Anette Møller.

Hauger fikk teste kokkekunnskapene da TV 2 var på besøk. Kokk Robert Skaugen holder 18-åringen under oppsyn. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

Partene vil ikke røpe verdien av avtalen.

Manager Huysmann forklarer at avtalen er en del av det han kaller et «sponsorboost» etter at 18-åringen vant Formel 3 og ble klar for Formel 2 i januar.

– Interessen har vært stor. Vi har et stort budsjett å samle inn, men er snart i land, sier Huysmann.

Det koster omtrent 21 millioner kroner å kjøre Formel 2.

– Det er kult å se at interessen er der og at folk vil være med på reisen mot målet om å nå Formel 1. Kommende sesong blir utrolig spennende, avslutter Hauger.