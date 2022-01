Carl I. Hagen: – Solberg ga Vedum grønt lys til Stoltenberg som sentralbanksjef

Hagen sendte fredag et skriftlig spørsmål til Trygve Sagsvold Vedum (Sp) om hvilken kontakt finansministeren har hatt med enkeltrepresentanter på Stortinget i forbindelse med utlysningen av stillingen som sentralbanksjef.

Han viser i henvendelsen til de nye opplysningene TV 2 kom med torsdag om den hittil skjulte kontakten mellom Solberg og finansministeren.

Solberg har ved minst tre anledninger hatt fortrolig kontakt direkte med Vedum om tidligere statsminister Jens Stoltenbergs kandidatur til jobben.

Den oppsiktsvekkende dialogen mellom de to partilederne startet 13. desember i fjor, da Vedum ringte Høyre-lederen for å fortelle at Stoltenberg stod på søkerlisten, som skulle offentliggjøres dagen etter.

Dette mener Frp-veteranen er uryddig.

– Jeg synes ikke han skal orientere noen bortsett fra sin egen sjef, statsministeren, og passet på at prosessen er uavhengig av navn på søkere, sier Hagen til TV 2.

– Ga grønt lys

Som TV 2 har avslørt tok Solberg opp dialogen med Vedum fredag 7. januar. Da ringte Solberg til Vedum for å varsle at hennes egen nestleder Tina Bru ville gå ut i Dagens Næringsliv med en advarsel mot å ansette Stoltenberg.

Solberg bekreftet overfor TV 2 at kontrollsak var tema mellom de to.

«Jeg understreket i samtalen at det er regjeringens privilegium å ansette sentralbanksjef, og at jeg derfor ikke anså det som sannsynlig med kontrollsak etter en eventuell utnevnelse av Stoltenberg.» skrev Solberg.

Dermed gjorde hun seg selv til aktør, mener Hagen.

– Helt åpenbart, hun er i kontakt med finansminister Vedum, som har ansvaret for ansettelsen av ny sentralbanksjef, om en av kandidatene, sier Hagen.

Han reagerer sterkt på at Solberg ga Vedum beskjed om at hun på dette tidspunktet ikke anså det som sannsynlig at en utnevnelse av Stoltenberg ville utløse en kontrollsak.

– Det er klart, det er i realiteten å gi grønt lys. Selv om hun ikke har snakket med sine egne medlemmer i kontrollkomiteen, så har hun bestemt at Høyre ikke skal lage noen kontrollsak, ikke lage noe bråk. Det er grønt lys for Stoltenberg, det må oppfattes slik, sier Hagen.

Han mener spørsmålet om kontrollsak ikke hører hjemme i dialogen mellom Solberg og Vedum.

– Jeg synes det er veldig rart at en leder av et opposisjonsparti, og en statsråd som risikerer kontrollsak, at det er et tema mellom dem, det begriper jeg ikke, sier han.

Tar selv initiativ til kontrollsak

Etter samtalen 7. januar fulgte en rekke avsløringer om blant annet middager mellom Stoltenberg, oljefondssjef Nicolai Tangen og Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Da endret Solberg oppfatningen om en eventuell kontrollsak. Det går fram av en tekstmelding Høyre-lederen sendte Vedum tirsdag 11. januar.

«Hei! Bare for å være ryddig. Det er blitt litt mye middagssamtaler og uryddighet i media siden fredag. Det kan bety runder i kontrollkomiteen etter en eventuell utnevnelse. Vi planlegger ikke for det, men kan ikke utelukke det» skrev Solberg.

– Hun må ha fått motbør mot at hun ga grønt lys, og så skjønner hun at hun er nødt til å forandre oppfatning på grunn av situasjonen i det offentlige rom, med offentlig debatt, og varsler da at det kan bli kontrollsak likevel, sier Hagen.

Frp-veteranen sier han kommer til å ta dette opp i Frps stortingsgruppe, og råde partiet til å fremme sak for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitè, uansett hvem det er som får jobben tilslutt.

– Nå må vi gå inn sørge for gode prosesser i ansettelser i toppstillinger, særlig i staten. Vi må ha ansettelsesprosedyrer som er objektive og faglige, og ikke går på vennskap og kjennskap og kameraderi, sier Hagen.

Lysbakken nekter å svare

Hagen ber i det skriftlige spørsmålet til Vedum fullt innsyn i all kontakt mellom politisk ledelse i departementet og enkeltrepresentanter eller rådgivere i de politiske partiene på Stortinget.

Han ber Vedum opplyse også om eventuell muntlig og uformell kontakt med stortingsrepresentanter og rådgivere.

Det er kotyme at statsråder svarer Stortinget først på skriftlige spørsmål før de eventuelt gir kommentar til mediene.

TV 2 har spurt SVs partileder Audun Lysbakken om Vedum orienterte ham på forhånd om at Stoltenberg var søker. Men SV, som er regjeringens samarbeidspartner i Stortinget, nekter å si noe om den eventuelle kontakten om sentralbanksjefjobben.

«SV har åpent og tydelig formidlet vårt syn på Stoltenbergs kandidatur til å bli sentralbanksjefen gjennom media, og har ikke noen kommentar til saken utover det», heter det i svaret.

Solberg og Vedum har avslått å stille til intervju med TV 2 om kontakten de to har hatt.