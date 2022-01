TV 2 erfarer: Elverum-spiller til tysk storklubb

Etter det TV 2 erfarer skal den svenske landslagsspilleren Eric Johansson forlate norsk håndball og Elverum for storklubben THW Kiel før neste sesong.

Sportsdirektør i Elverum, Nils Kristian Myhre, har ikke svart på TV 2 sine henvendelser angående Johansson.

Henter serbisk landslagsspiller

Dermed mister Elverum både Johansson og Simen Holand Pettersen, som drar til danske Skjern.

Men Elverum har nå signert en ny bakspiller: Uros Borzas.

EM: Uros Borzas spilte EM for Serbia i januar. Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Borzas ble født i Serbia, men flyttet til Ungarn som 12-åring for å gå på skole og spille håndball. Han spilte dermed for det ungarske juniorlandslaget, men byttet tilbake til Serbia som seniorspiller. Han var sist aktuell nå i EM.

Bakspilleren spiller i franske Fenix Toulouse, og har tidligere spilt i de ungarske klubbene Grundfos Tatabanya KC og Telekom Veszprem HC.

– Uroz er en meget spennende toveisspiller. Han er smart i spillet sitt både defensivt og offensivt. En skytter som også har ferdigheter til å bli en god duellspiller, forteller Elverums trener Børge Lund om 22-åringen.

– Vi har fulgt han over tid i mange kamper for Toulouse i den franske toppserien, og sett han i aksjon for det serbiske landslaget både før og under EM. I tillegg spilte han mye sammen med Dominik Mathé på aldersbestemte landslag for Ungarn, sier Lund.

DRAR: Dominik Mathè drar til den franske storklubben PSG etter inneværende sesong. Foto: Reuters

Utvikler unge spillere

Borzas forteller selv at vennskapet til Mathé har hatt betydning for at valget landet på Elverum.

– Han er en god venn av meg og vi spilte sammen på det ungarske juniorlandslaget. Jeg er veldig glad for å se hvilken utvikling han har hatt i Elverum med Børge Lund som trener begge veier. Nå kan vi si at han er en toppspiller og jeg ønsker ham lykke til, forteller han om den tidligere lagkameraten som skal til den franske storklubben PSG etter inneværende sesong.

Serberen er imponert over hvordan Elverum har over lang til utviklet spillere.

– Elverum er et av de beste stedene for unge spillere. Jeg liker måten Elverum spiller på i Champions League. De løper mye, men samtidig spiller de godt taktisk begge veier, sier Borzas.