– Noen har kanskje tatt det jeg sier litt for personlig

Skjalg Fjellheim har gjort yrkeskarriere med å slenge dritt om Oslo, mener noen. Selv mener han at det er et rykte som er helt ufortjent.

– En fullstendig misforståelse

For mange er Skjalg Fjellheim omstridt. På den ene siden er det mange som takker han for å være en befriende motstemme til kommentatorene i hovedstaden. På den andre siden står de som mener han er en Oslo-hater.

– Det er en fullstendig misforståelse at jeg hater Oslo, sa han da han gjestet «Ærlig talt» på TV 2 Nyhetskanalen fredag ettermiddag.

– Ser du helt bort fra at du kan ha slengt med leppa sånn at det ikke bare er Oslo-eliten eller kommentariatet du har kritisert, men også Oslofolk?

– Jeg er jo nordlending og vant til å spissformulere meg. Jeg snakker med store bokstevar, så kan det jo være at noen har tatt det jeg skriver for personlig og ikke vært opptatt av innholdet og alvoret som ligger bak, sier Fjellheim.

Frykter økt splittelse

Fjellheim har blant annet i et intervju med Aftenposten sagt at han ser at det forsøkes å skape en karikatur av ham. Han tror det blant annet er et forsøk på å svekke budskapet hans.

– Enten kritiserer du borgerpressen eller så hånler du av den poltiske eliten som ikke forstår velgerne i distriktene. Hva er det du prøver å formidle?



- Det ligger en advarsel i det jeg forsøker å skrive om. Det handler om at vi må sørge for at vi ikke glir fra hverandre i dette landet, men at vi klarer å holde på en slags fellesskap mellom mennesker og geografi. Det har vi sett at det skjer i andre land, der hovedstadene ikke lenger har en forbindelse til lande rundt, og vi må unngå at noe lignende skjer i Norge, og da må politikere som har makt lytte nøye til folkets puls.



– Men er det ikke nettopp det du gjør med den retorikken? Skaper splittelse?



– Jeg synes ikke retorikken min er spesielt ille, svarer Fjellheim.

– Men hver gang du inviteres til debatt i hovedstaden, så snakker du jo med spisse formuleringer og reaksjonene på det er at jo at lytterne og seerne ten hater deg eller så heier de på deg. Er ikke det å splitte og polarisere?



- Nei, jeg skildrer virkeligheten fra mitt ståsted, slik jeg opplever den. Andre gjør det fra sitt ståsted andre steder. Jeg kan ikke forstå disse anklagene. Jeg mener det norske medielandskapet trenger flere stemmer.

I sum med mange stemmer får vi mangfold, sier Fjellheim.

Avviser polarisering



– Har du ikke et ansvar for hvordan du kommuniserer?



– Jeg svarer klokt og forsvarlig etter min mening.



– Du ser ikke at det er en fare for at du bidarar til polarisering?



– Nei, jeg tror disse ropene om polarisering og populisme, peroferi, som brukes på meg, nettopp er med på å illustrerer mitt poeng. Vi har en hovedstad som ikke forstår Norge eller er interessert i å forstå folket, sier Fjellheim.

– Fortell meg til slutt: Hva elsker du med Oslo?



– Jeg elsker somrene i Oslo. Det god været og de lange, gode kveldene. Folkene er også fantastiske. Det er eliten jeg kritiserer, ikke folkene, understreker han.