Buss og flere biler i fritt fall da bro kollapset i USA

Flere personer måtte reddes opp med menneskelig lenke etter en brokollaps utenfor Pittsburgh fradag. Hendelsen skjedde får timer før presidenten skal til byen for å tale om storsatsingen på infrastruktur.

En bro kollapset ved Point Breeze utenfor Pittsburgh fredag morgen lokal tid.

Flere biler og en leddbuss var på broen da den knakk sammen, og falt ned ca 46 meter. Det melder den lokale TV-kanalen KDKA.

VRAK: Redningsfolk måtte rappellere ned om lag 46 meter ned. Foto: Gene J. Puskar

Det var bare fire personer om bord i bussen, og ingen av dem dem ble alvorlig skadet.

Brannsjef Darryl Jones sier til AP at det var tre eller fire biler involvert. Ti personer har fått mindre skader, og tre personer er fraktet til sykehus. Ingen av dem er livstruende skadet.

Kollapsen skjedde bare timer før president Joe Biden skal tale i Pittsburgh og hans historiske satsing på infrastruktur.

For å få opp menneskene måtte redningspersonellet lage en menneskelig lenke og hjelpe opp én etter én, melder nyhetsbyrået AP.

KOLLAPS: Broen som kollapset går over en liten innsjø på østkanten i Pittsburgh Foto: AP Foto: Gene J. Puskar

Det søkes nå med drone for å sikre seg at det ikke sitter noen fast under de sammenraste betongelementene.

Gasslekkasje

Alle nødetater rykket ut til stedet, og da de kom fram oppdaget de lukt av gass. Trolig kommer det fra en ødelagt gassledning, og dermed måtte personer i området evakueres.

Bussen ble hengende og dingle på den sammenraste broen. AP Photo/Gene J. Puskar) Foto: Gene J. Puskar

Gasslekkasjen er nå under kontroll.

Det er ikke kjent hvorfor broen kollapset. Naboer beskriver en voldsom skrapelyd før hendelsen.

– Skremmende

– Det hørtes ut som en diger snøplog som ploget uten snø, forteller Wendy Stroh til den lokale TV-kanalen.

– Det var veldig skremmende sier hun.