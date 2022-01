Slik kom det hemmelige Biden-møtet i stand

NEW YORK (TV 2): Takket være et forsinket tog fikk Jonas Gahr Støre et privat møte med president Joe Biden foran peisen.

Forrige søndag landet SK 903 på Newark utenfor New York. Statsminister Jonas Gahr Støre skulle lede flere møter i FNs sikkerhetsråd hvor Norge har formannskapet i januar.

I dagene før avreise til USA jobbet statsministerens kontor for å få på plass et møte med Biden-administrasjonen.

Støre tok selv direkte kontakt med Bidens sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan før jul. Statsministeren kjenner rådgiveren godt fra tiden da Sullivan jobbet for Hillary Clinton. Det var samtidig som Støre var utenriksminister.

Uvanlig tett på

– USA har Ikke ubegrenset med høflighetsvisitter å tilby. Støres personlige initiativ betyr mye, sier politisk kommentator Eirik Bergesen til TV 2

Det er likevel uvanlig at statsministeren selv er så tett på denne type detaljplanlegging.

Møtet med Sullivan på den norske ambassaden i Washington DC ble spikret kort tid før avreise.

På plass i New York gjennomførte Støre sitt fastsatte program. Han løp også en morgentur i Central Park. På den andre runden rundt vannet ved Reservoir måtte en av livvaktene fra Secret Service gi tapt for 61-åringens tempo. Han ble raskt byttet ut med en ny.

Frokosten ble spist på John's Coffee Shop. To egg og bacon, som vanlig. Den litt slitne dineren har vært stamstedet siden Støre jobbet for tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland på 90-tallet.

Programmet i New York inkluderte blant annet to møter i Sikkerhetsrådet. Onsdag ettermiddag var Støre og følget hans er på vei til Pennsylvania stasjon på Manhattan. Toget til Washington DC skulle gå klokka 15:00.

Togtrøbbel

Underveis dukket det opp problemer. Det var full togstans på toglinjene mot den amerikanske hovedstaden. Konduktøren ga beskjed om at det kunne ta opptil to timer før toget kunne begynner å kjøre igjen.

Støre og hans folk kom omsider frem til den norske ambassaden, men for sent til møtet med den nasjonale sikkerhetsrådgiveren.

Amerikanerne flyttet møtet til dagen etter, og nå inviterte de Støre til Det hvite hus.

Jonas Gahr Støre ankom 1600 Pennsylvania Avenue i Washington DC torsdag klokka ett. Som alle gjester til vestfløyen i Det hvite hus måtte han ta en covid-test for å slippe inn. Først da fikk han vite at president Biden også ønsket å treffe han.

– Det er uvanlig at slike møter kommer i stand på den måten. Det er et tegn på at Støre har en voldsom standing i internasjonal politikk, og at han har noe å komme med som Biden vil høre på, sier Bergesen.

Eirik Bergesen, som er å se i TV 2-programmet Norske tilstander, har bakgrunn som diplomat i UD og kjenner godt til hvordan den internasjonale politikken fungerer.

– Selv om Norge og USA har et godt forhold, bruker ikke president Biden tid på en norsk statsminister om han ikke mener det er relevant.

Erna Solberg ble til sammenligning invitert til daværende president Barack Obama og Det ovale kontor først etter å ha sittet 940 dager i statsministerstolen.

Støre hadde et kort møte med presidenten under klimatoppmøtet i Glasgow i høst. 105 dager etter at han ble statsminister møttes de igjen i Washington DC.

West Wing

Støre og Sullivan møttes på sikkerhetsrådgiverens kontor, nabokontoret til visepresident Kamala Harris. De snakket om den spente situasjonen mellom Russland og Ukraina, og om Afghanistan.

En halvtime senere ble Støre fulgt gjennom de smale korridorene i vestfløyen (West Wing). På veien til Det ovale kontor passerte han både Situation Room og Roosevelt Room. Inne på kontoret var det fyr i peisen. Biden ønsket statsministeren velkommen. De to lederne snakket om peiskos og presidentens badstue fascinasjon.

– Skal jeg kalle deg president eller statsminister, spøkte Biden, ifølge Støre.

Han henviste til den norske statsministernes presidentverv i FNs sikkerhetsråd denne uka.

Vanligvis foregår disse møtene i mer formelle former, med et kobbel av rådgivere på begge sider. Denne gangen var det annerledes. Sikkerhetsrådgiver Sullivan forlot rommet mot slutten av møtet og lot Biden og Støre snakke sammen under fire øyne.

– Mitt inntrykk er at de finner hverandre personlig. Jeg oppfatter at Biden og Støre er i en lik politisk situasjon. Begge stoler på det å være litt kjedelige, sier Eirik Bergesen.

Statsministeren beskrev møtet som hyggelig og alvorsfylt.

– Det var om status på det som skjer med Russland og USA rundt Ukraina. Vi diskuterte også Afghanistan og diskuterte samarbeid om klima. Det var nyttig og jeg er takknemlig for at Biden tok seg tid til besøket, sa Støre til TV 2 torsdag.