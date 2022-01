Tok med død mann til postkontor for å hente ut pensjonen hans

To menn er arrestert etter at de tok med seg en død mann til et postkontor i Irland.

Onsdag morgen ble to menn i 20- og 30-årene arrestert i Carlow i Irland, etter en svært spesiell hendelse.

Fredagen i forveien hadde de to mennene tatt med pensjonisten Peader Doyle (66) til Hosey postkontor for å hente ut pensjonen hans, skriver Irish Times.

Under besøket hadde imidlertid ansatte og andre kunder blitt bekymret, og reagert på at Doyle ble støttet opp og ikke responderte når han ble snakket til.

Det ble etter hvert klart at 66-åringen var død, og politiet etterforsker nå om Doyle var død allerede før han ble tatt med fra hjemmet sitt, rundt 500 meter fra postkontoret.

Mennene som tok ham med har i avhør påstått at Doyle var dårlig den dagen, og at de hjalp ham å gå til postkontoret. Tidligere samme morgen hadde den ene mannen allerede vært innom postkontoret for å hente ut Doyles pensjon, og sa at pensjonisten var syk og ikke kunne komme selv.

Han fikk imidlertid beskjed om at Doyle selv måtte hente ut pensjonen. Han dro deretter tilbake til huset og fikk med seg 66-åringen med hjelp av en annen mann.

Ifølge de to mennene innså de ikke at Doyle var død før de oppdaget at han ble svært tung, og de sier de derfor mener at han må ha dødd på postkontoret.