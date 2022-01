Gjestet amerikansk talkshow

«Late Night with Seth Meyers» er et amerikansk talkshow som sendes på den amerikanske TV-kanalen NBC, og det er god stemning i studio når Renate Reinsve gjester programmet.

I intervjuet snakker skuespilleren om filmen «Verdens verste menneske», som har fått stor internasjonal anerkjennelse og er nominert til flere priser. I rollen som Julie vant Reinsve prisen for beste kvinnelige skuespiller ved filmfestivalen i Cannes.

Klarer ikke sette ord på hvor stort det er

Programleder Seth Meyers åpner intervjuet med å skryte av filmen, og spør den norske skuespilleren hvordan hele denne reisen har vært for henne.

– Jeg kan ikke sette ord på det enda. Jeg sitter her nå. Det er skremmende, og det er fantastisk. Det er alle ord, svarer Reinsve.

Meyers spør skuespilleren om det er sant at hun egentlig hadde bestemt seg for å slutte som skuespiller, dagen før hun fikk tilbudet om hovedrollen i «Verdens verste menneske».

– Ja. Jeg hadde et stort øyeblikk der jeg lente meg tilbake og tenkte at jeg var ferdig. Dagen etter, fikk jeg en telefon om denne rollen. Det er veldig rart, forteller hun.

ANERKJENT: «Verdens verste menneske» har fått stor internasjonal anerkjennelse. Foto: Beate Oma Dahle

Tror eksen var fornøyd

– Hva var backup-planen din? spør programlederen.

– Det var snekker. Nesten det samme som skuespill, forteller Reinsve.

Regissør Joachim Trier har tidligere fortalt at han fikk øye på Renate Reinves talent under opptakene til filmen «Oslo 31. august», og at han og medforfatter Eskil Vogt skrev rollen som Julie i «Verdens verste menneske» spesielt til Reinsve.

Meyers spør skuespilleren om hun så på dette som gode eller dårlige nyheter.

– Det første jeg tenkte var at eksen min kom til å bli veldig fornøyd. Fjeset mitt kommer til å være på en plakat og det kommer til å stå «Verdens verste menneske», svarer Reinsve.

I en av scenene i filmen løper karakteren hennes gjennom Oslos gater, der hun er det eneste mennesket i bevegelse. Rundt henne står skolebarn, motorsyklister, turister, dresskledde menn på vei til jobb, stille som skulpturer.

Meyers spør Reinsve hvordan dette ble gjennomført.

– De øvde jo, og sto der og så veldig bra ut. Jeg løp opp og ned gaten, og så plutselig så vi at det var flere folk som hadde blitt med. Og da måtte de stå der hele dagen, forteller Reinsve.

PRIS: Renate Reinsve vant prisen for beste kvinnelige skuespiller ved filmfestivalen i Cannes. Foto: Valery Hache

Forteller at Norge er stolte

Meyers spør skuespilleren hvordan nordmenn har reagert på at den norske filmen har fått så stor internasjonal anerkjennelse.

– De er så stolte. Jeg føler at alle i Norge tenker, «nå klarte vi det» . Alle er fornøyde, forteller hun.

– Når du er i Cannes, får du møte andre skuespillere du har sett opp til? spør Meyers.

– Ja. Jeg hadde et øyeblikk. Jeg tror det var dagen etter at vi hadde vist frem filmen. Jeg gikk forbi Tilda Swinton, stoppet opp og snudde meg for å se om det var henne. Jeg ventet til hun så meg, og så ga jeg henne et bukk, forteller Reinsve.

Skuespilleren forteller at hun trodde Swinton skulle bli takknemlig, men gir inntrykk av at hun heller ble sjokkert over bukket.

– Senere fikk jeg høre at hun akkurat hadde sett filmen, forteller Reinsve.