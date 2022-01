Ny vinterstorm ventes i Sør-Norge

Dette er definitivt ikke helga for fjelltur i Sør-Norge!



Med et stormsenter som passerer over landet er det ventet "full pakke" med vind, nedbør og fokk 😨



Det starter med kuling og regn i kveld, før omslaget til nordvest storm og snøbyger kommer lørdag ettermiddag 🌬️ pic.twitter.com/bbcgWRUh8O