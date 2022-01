Her slår juveltyvene til – fikk med seg smykker til over én milliard

Grytidlig morgningen 25. november 2019 skjedde det som er det største og mest mest spektakulære tyveriene siden andre verdenskrig.

Hamret seg inn med øks

To Mørkkledde tyver hamret seg inn i «Grünes Gewölbe», eller «Det grønne hvelv» i Residenzschlossmuseet i Dresden med øks.

«Dresden Green Diamond» er en av de mest verdifulle smykkene som ble stjålet. Kong August III kjøpte steinen i 1741 og fikk laget et smykke av den. Foto: NORBERT MILLAUER

I løpet av minutter rakk kunsttyvene å raske med seg opptil 100 gjenstander. Totalt ble det anslått at de kom seg unna med verdier tilsvarende mellom én og ti milliarder kroner. Verdien er vanskelig å estimere fordi mange av gjenstandene er umulig å selge.

Verdens største grønne diamant

I retten er juvelene, som er fra det 17. og 18. århundre til en estimert verdi på 113 millioner euro. Det vil si over 1,1 milliard norske kroner.

Juvelene skulle stilles ut på Dresden museum under en av Europas største utstillinger. Samlingen inneholder mer enn 4600 diamanter.

En av de mest kjente smykkene som ble stjålet var en 41 karat grønn diamant som skulle lånes ut til New Yorks Metropolitan Museum of Art. Diamanten regnes som verdens største grønne diamant og ble kjøpt av Kong August III i 1741.

Det ble også stjålet både juveler, perlesmykker, skulpturer, servise og andre gjenstander dekket med juveler.

JUVELROM: «Det grønne hvelv» i Dresden inneholder mange verdifulle smykker og juveler. Her fra gjenåpningen i mai 2020 - fem måneder etter ranet. (AP Photo/Jens Meyer, file) Foto: Jens Meyer

Verdifulle gjenstander har blitt oppbevart trygt i dette hvelvet gjennom bombeangrep under andre verdenskrig. De ble konfiskert av Sovjetunionen etter krigen, men levert tilbake til Dresden museum i 1958.

Sporløst borte

Alle de hovedmistenkte bak ranet ble pågrepet i august 2021, og har sittet i varetekt siden.

Selv om seks personer er tiltalt for å ha deltatt i tyveriet, er det ingen som vet hvor juvelene har blitt av. To av smykkene dukket opp til salgs i Israel. Selgeren var ukjent og krevde betaling i bitcoin.

TILTALT: En av de tiltalte føres inn i rettslokalet fredag. Det er et stort sikkerhetsoppbud rundt rettssaken. Foto: POOL

Det er utlovet en dusør på fem millioner kroner for opplysninger som leder til at smykkene finnes.

Av de seks tiltalte er to allerede dømt til fire og et halvt år i fengsel for å ha vært involvert i tyveri av en 100 kilo tung gullmynt kalt «The big maple leaf» fra et museum i Berlin i 2017.

Alle de tiltalte er tyske statsborgere mellom 22 og 28 år, og medlemmer av den såkalte «Remmo-klanen». Rettsaken skal etter planen vare til slutten av mars.