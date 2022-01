Ap-staten vet fortsatt best?

I Ap-verden synes en aktiv næringspolitikk å bety at staten skal ta mer plass og bli en mer – ja – aktiv og krevende spiller i markedet.

Arbeiderpartiet lekker i alle kanter. Behovet for å stagge velgerflukt til ytre venstre er forståelig. Men jeg vil advare sterkt mot å radikalisere norsk næringspolitikk for å tekkes velgere fra Rødt, MDG og Sosialistisk Venstreparti.

Arbeiderpartiet er forfriskende ærlige på at de ønsker et «klart brudd» med Solberg-regjeringens næringspolitikk, og at de «vil sette i gang industrielle prosjekt som private bedrifter ikke vil satse på».

Denne helgen gjentok næringsministeren at han vurderer å kjøpe staten opp i flere selskaper.

Dessverre er ikke forfriskende ærlighet stort til hjelp når budskapet får varsellampene til å blinke i norsk næringsliv.

Ingen idé koster mer enn hva markedet vil betale for den

Næringsminister Vestre har helt rett i at dette er et klart brudd med Solberg-regjeringens armlengdes avstand mellom statsmakten og markedet. La meg også antyde at et slikt radikalt brudd i næringspolitikken er en svært dårlig idé.

For hvorfor skal staten betale for og eie produkter som markedet ikke vil investere i selv?

Livets rett

Og hvorfor skal staten betale for og eie produkter markedet fikser smartere, bedre og grønnere?

Dette er politiske resonnementer normalt forbeholdt ytre venstreside i norsk politikk. Man kan si mye rart om Rødt, MDG og SV, men noen allianse for verdiskaping er de strengt tatt ikke.

Man må ikke være makroøkonom for å forstå at varer og tjenester kun har livets rett dersom et marked faktisk etterspør dem.

Ingen genial idé koster mer enn markedet ønsker å betale. Det er denne forholdsvis enkle logikken jeg frykter er i ferd med å briste med Ap bak spakene i næringsdepartementet.

Det Ap kaller aktiv næringspolitikk, er aktivt i den grad at det aktivt svekker konkurransekraften og bidrar til redusert verdiskaping i norsk økonomi.

Aktiv, ikke aktivistisk!

Både Høyre og Arbeiderpartiet tar til orde for aktiv næringspolitikk, men vi har ulik forståelse av hva begrepet faktisk innebærer.

I Ap-verden synes en aktiv næringspolitikk å bety at staten skal ta mer plass og bli en mer – ja – aktiv og krevende spiller i markedet.

I Høyre-verden handler en aktiv næringspolitikk om å bruke statlige virkemidler aktivt for å legge til rette for aktivitet i næringslivet. Staten skal bidra med gunstige rammevilkår, men holde en armlengdes avstand og ikke peke ut vinnernæringer. Det fikser markedet selv.

Norsk næringsliv trenger aktiv næringspolitikk. Ikke Arbeiderpartiets aktivistiske næringspolitikk.

Solberg-regjeringen fjernet maskinskatten, senket formuesskatten og selskapsskatten.

Tilskuddene til forskning og innovasjon ble mer enn doblet fra 2013 til 2020.

Siden 2013 gjennomførte Solberg-regjeringen forenklinger for næringslivet som gir en årlig besparelse på 28 milliarder kroner.

Vi etablerte Nysnø, et statlig eid investeringsselskap som investerer i små bedrifter som vil investere store, grønne ideer.

Vi bevilget 5,2 milliarder til Enova, en statlig støtteordning som gjør det lønnsomt å investere i grønne innovasjoner for bedrifter og privatpersoner. Tildelingen på statsbudsjettet i 2021 var dobbelt så stor som for statsbudsjettet i 2014.

Dette er aktiv næringspolitikk, som bidro til at det ble skapt 100 000 nye jobber i 2018 og 2019, hvorav 4 av 5 kom i privat sektor.

Hvis Ap-staten nå skal styre etter prinsippet om at politikere og byråkrater er best til å velge vinnere, sitter vi i verste fall igjen med en kunstig monopolsituasjon som forhindrer sunn konkurranse, innovasjon og arbeidsplasser i privat sektor. Det er dårlig nytt for norsk næringsliv.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no