Storbrannen på Hamar: Får bistand fra Kripos

Politiet har fått mange tips etter brannen, og opplyser at etterforskningen pågår for fullt.

Saken oppdateres.

Like før klokken 23 onsdag fikk nødetatene melding om brann i en leilighet i en bygård i Hamar sentrum. Brannen spredte seg til to leiligheter, og utløste en storstilt evakuering.

Torsdag opplyste politiet at de har pågrepet flere personer, siktet for medvirkning til uaktsom fremkalling av fare for allmennheten ved brann.

– Politiet har foreløpig ikke tatt stilling til om en eller flere av de pågrepne vil bli fremstilt for fengsling, eller om de vil bli løslatt, skriver politiet i en pressemelding.

Politiet har ikke villet opplyse hvor mange personer som er siktet.

Hvor brannen oppstod og hva som var brannårsaken er ukjent.

Politiet har fått inn mange tips fra publikum i saken.

– Etterforskningen pågår for fullt og tips og observasjoner er viktig for å få helhetsbildet.

Fredag får politiet teknisk bistand fra Kripos på brannstedet.