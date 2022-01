Raser før «Farmen»-rettssaken: – Jeg tror det blir et sirkus

I februar 2021 skrev politiet i Finnmark et forelegg til Kvalvik, fordi han arrangerte en fest med flere «Farmen»-deltakere på klubbhuset til Indre Billefjord idrettslag.

Festen skjedde på kvelden lørdag 27. februar 2021, og som datoen tilsier, var dette midt i pandemien, og politiet mente at arrangørene hadde brutt Smittevernloven (§ 7 - 12, jf. covid-19-forskriften § 24, jf. smittevernloven § 4 - 3, jf. covid-19-forskriften § 13a).

Kvalvik fikk dermed et forelegg på 20.000 kroner, det samme gjorde idrettslaget. Idrettslaget betalte boten, men ikke 40-åringen – dermed ble det rettssak.

– Jeg syns det har tatt fryktelig lang tid. Først brukte politiet flere måneder på å finne ut om vi skulle ha bot eller ikke. Etter de fant ut av vi skulle få bot, tar det f*en meg nesten ett år før vi kommer til rettssaken. Det er så tregt at det er helt borti hel**te.

I God kveld Norge-intervjuet øverst i saken forteller røykdykkeren hvorfor han velger å være sin egen advokat, og hvilket grep han gjør dersom han taper i retten.

TV-PROFIL: Her er Kvalvik sammen med «Farmen»-programleder Mads Hansen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Lover sirkus

Førstkommende tirsdag, 1. februar, starter rettssaken i Hammerfest. Finmarkingen sier rettssaken har hengt over ham siden han fikk vite at det ble rettssak i februar i fjor.

Han har opplevd det som belastende at mange går rundt og tror at han har brutt loven, når han selv er uenig i dette.

– Jeg vet at det er en del medier som skal streame dette. Jeg tror det blir et sirkus, rett og slett «Sirkus Finmark», «Sirkus Nils» eller «Sirkus korona». Dette skulle ikke ha gått i retten en gang, men når de likevel har dratt det så langt som dette, må de være klar over at det blir sirkus.

I videoen øverst i saken, ser du bilder og video av at Kvalvik og «Farmen»-kollega Karianne Vilde Wølner (27) drikke av samme flaske og fester tett. Dette er én av årsakene til at Kvalheim fikk bot i utgangspunktet.

COMEBACK: Kalvik var tilbake på TV-skjermen i 2021, da han var med på «Torpet». Her sammen med Daniel Godø og Dineke Polderman. Foto: Alex Iversen/TV 2

Angrer kun på èn ting

Kvalvik sier han ikke angrer på at han arrangerte festen, nettopp fordi han mener den ikke var ulovlig.

– Det eneste jeg angrer på er at vi sendte live fra festen på Instagram. Vi gjorde jo dette fordi vi mente vi ikke gjorde noe ulovlig, men jeg skjønner jo at noen kan reagere på disse videoene når de ikke kjenner til historien vår og at vi var en kohort

Han mener årsaken til at han fikk bot, er at påtalemyndighetene i Finmark ikke bruker ordet «kohort».

Han påpeker at deltakerne var i en kohort under innspillingen av «Farmen», at de ble regnet som en kohort da de var i kirka noen dager før og at de ble regnet som kohort på hotellet de var på. Kvalvik hevder at han ikke hadde fått boten dersom Farmen-festdeltakerne var regnet som en kohort også på festen i Indre Billefjord.

– Alle som var med på festen hadde vært i karantene ti dager før festen. De hadde tatt en test før de reisten og en når de kom hit. De tok også en test før de dro, forklarer han.

God kveld Norge har flere ganger kontaktet politiadvokat Marit Vallan, som skal møte Kvalvik i retten. Hun er orientert om Kvalviks påstander, men ønsker ikke kommentere saken.