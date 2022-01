Ekspert: Derfor ble Drevdal frifunnet i lagmannsretten

Fredag kom Borgarting lagmannsretts dom i saken mot Gaute Drevdal, som sto tiltalt for ni voldtekter og ett tilfelle av seksuell omgang med en 15 år gammel jente.

I lagmannsrettens dom frikjennes Drevdal for åtte av voldtektene, og dømmes til ett års fengsel for én voldtekt.

Dette er 12,5 år kortere enn Oslo tingretts dom, der han ble dømt til 13,5 års fengsel for alle tiltalepunktene. Denne dommen ble anket på stedet.

– Ikke uvanlig

Postdoktor i rettssosiologi ved Universitetet i Oslo, Solveig Laugerud, sier til TV 2 at vi ofte ser slike utfall i voldtektssaker.

– Det er ofte slik, særlig i saker der bevisene ikke er entydig, at det blir uenighet innad blant dommerne. Utfallet kan da bli annerledes i lagmannsretten enn i tingretten, sier Laugerud.

I denne typen saker i lagmannsretten sitter det fem meddommere og to fagdommere. For å bli frikjent skal det ikke et ordinært flertall til, det er nok at tre av dommerne stemmer for frikjennelse.

– Det er altså et bestemmende mindretall. Det må fem stemmer til for å dømme. I denne saken har faktisk et flertall av dommerne ment det har vært snakk om voldtekt i flere av sakene, som han så er blitt frikjent for, sier hun.

Mener bevisene ble vurdert likt

Bistandsadvokatene til flere av de fornærmede kvinnene i saken reagerte sterkt på frifinnelsene fredag.

– Dommen gir en rekke frifinnelser for voldtekt og illustrer hvor vanskelig det er for de fornærmede å vinne rettsvern i denne typen saker, sa advokat Anne Kristine Bohinen, som representer tre av de fornærmede kvinnene, til TV 2.

I to av tiltalepunktene mot Drevdal var dommerne enstemmige i frifinnelse. I de andre punktene var det uenighet.

Laugerud mener man derfor ikke kan konkludere med at de fornærmede ikke ble hørt i retten, selv om tiltalte ble frikjent.

– Av dommen kan man se at bevisene er blitt vurdert ganske likt av flertallet som i tingretten. Så det er ikke slik at retten ikke har funnet de fornærmede troverdige. Det har bare ikke vært tilstrekkelig til å fjerne enhver tvil, sier hun.

– Denne ordningen - svekker den rettssikkerheten?

– Nei, det vil jeg ikke si. Alle har mulighet til å få saken sin prøvd på nytt, og det er den funksjonen ordningen fyller, sier hun.

– Gammelt system

Drevdal ble frikjent for åtte voldtekter, men han er i lagmannsretten likevel dømt til å betale 690.000 kroner i erstatning til fem av kvinnene.

Årsaken til at han idømmes å betale oppreisning for forhold han er frikjent for, er at beviskravet for erstatning er langt lavere enn beviskravet for å dømme noen for et straffbart forhold.

Marius Dietrichson, leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen, mener det er komplett uforståelig at man kan renvaskes samtidig som man blir dømt til å betale erstatning.

VIL HA ENDRING: Marius Dietrichson, leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen. Foto: Christoffer Andreassen / TV 2

– Norge henger her etter i et gammelt system som bør endres. Det er helt uholdbart at en tiltalt renvaskes for et straffbart forhold når saken er oppe til behandling, samtidig som han i samme sak dømmes til å betale erstatning, mener han.

Han reagerer på at en frifinnelse ikke betyr at du anses som uskyldig.

– Han blir likevel dømt til å betale erstatning. Forstå det den som kan. Vi har fra vår side derfor foreslått endring i dette system. Det er ulike måter å gjøre dette på, men det er helt klart at systemet må endres, sier han.

– Men hva er alternativet til dagens ordning?

– Det er mange alternativ. Et eksempel er at staten gir erstatning. Her er det flere forskjellige mulige innganger. Kanskje burde det kjøres en egen prosess, slik at kravet om erstatning ikke behandles sammen i samme sak, med samme dommere og de samme bevisene, sier han.