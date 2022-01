Apple-tallene som forbauser: – Det er helt ekstremt

Selskapet har all grunn til å være fornøyde om dagen. Les fem grunner til hvorfor:

Denne uken overrasket Apple markedet med sterke tall for driften i oktober, november og desember - det som gjerne kalles Q4.

Aksjemarkedet svarte med å sende aksjekursen opp hele sju prosent før helgen.

– De har gode grunner til å være eplekjekke, sier porteføljeforvalter Harald Jeremiassen i Holberg.

Fondet han forvalter, Holberg Global, har for tiden 227 millioner kroner investert i Apple. Med unntak av svakt iPad-salg er han i likhet med mange analytikere fornøyd med utviklingen i selskapet.

1. Vokser 35 prosent hvert år

Apple har økt i verdi med nesten 35 prosent hvert år i 20 år.

– Det er helt ekstremt. Vi snakker nå om et selskap som nå står for fem prosent av verdensindeksen, altså fem prosent av den samlede verdien av alle børsnoterte selskap i hele verden, sier Jeremiassen.

Sagt på en annen måte: Hvis du hadde brukt 1000 kroner på Apple-aksjer i 2011 ville du sittet igjen med rundt 400.000 kroner i dag.

– Jeg kjøpte en gammel Nissan Primera for 90.000 den gangen, sier Jeremiassen.

– Hadde jeg brukt de pengene på Apple-aksjer, ville jeg hatt råd til en rå strandeiendom i Spania i dag.

2. Lager flere klokker enn Sveits

Apple solgte et sted mellom to og tre millioner Apple Watch i fjerde kvartal. Det er en økning på 50 prosent. For tredje kvartal på rad.

KONKURRENT: Apple Watch utfordrer Sveits som verdens dominerende klokkeprodusent. Foto: Justin Sullivan

– Apple selger nå flere klokker enn hele Sveits, poengterer Mads Johannesen, investeringsøkonom i Nordnet.

Sveits er, eller var, verdens fremste produsent av klokker. Landet kan fortsatt skryte av 95 prosent markedsandel blant de aller dyreste klokkene. Men nå blir landets klokkeindustri utfordret. Det er tross alt bare plass til en klokke på armen.

– Det er imponerende hvordan Apple evner å trenge inn i stadig nye markeder, sier Johannesen.

3. Enormt mye penger i banken

Inntjeningen til Apple har vært så enorm at de nå har saltet ned flere kontanter enn sentralbanken i USA. Korrigert for rentebærende gjeld sitter selskapet på 80 millilarder dollar i cash.

Dermed er ikke økende renter en stor bekymring for Apple

– Skulle bankrenten øke med en prosent eller to gir det ytterligere klingende mynt i kassen, sier Harald Jeremiassen.

FRA DA TIL NÅ: Det har skjedd mye med iphonen siden første utgave kom. Se utviklingen i bildegalleriet.

4. iPhone-comeback i Kina

ØKER: Beregninger viser at kundene er villige til å betale stadig mer for en ny iPhone Foto: Holberg

Etter seks år er iPhone igjen den mest solgte smarttelefonen i Kina, noe som tyder på at handleskrigen mellom USA og Kina har lettet noe.

Til sammen ble det solgt iPhone 13 over hele verden for 644 milliarder kroner. Det er en økning på 21 prosent.

Apple forteller ikke hvor mange telefoner de selger, men:

– Smarttelefonene til Apple er blitt vesentlig dyrere over tid, sier Jeremiassen og viser til beregninger han har foretatt.

5. Ikke glem Apple+ og Apple Music

PÅ APPLE+: Jason Sudeikis i en scene fra "Ted Lasso." Foto: Colin Hutton

Det er lett å overse forretningsområdet «Tjenester» når Apple legger frem tall. Men nå vokser dette området, som inkluderer Apple Music og Apple+, raskere enn andre deler av selskapet. Det er snakk om 785 millioner kunder.

– Dette forretningsområdet ville alene utgjort et av USAs femti største selskaper, poengterer Jeremiassen.