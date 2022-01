Som barn ville Lisa (24) vaske seg hvit

GOD MORGEN NORGE (TV2): Lisa Esohel Knudsen har norsk mor og nigeriansk far. Hun har opplevd rasisme gjennom hele oppveksten, og som barn var drømmen å være like hvit i huden som sin mor. Nå deltar hun aktivt i bekjempelsen av rasisme.

Lisa Esohel Knudsen (24), rådgiver i tenketanken Minotek og forfatterdebutant har igjennom hele oppveksten blitt sett på som annerledes på grunn av hudfargen sin.

– Jeg har vært igjennom ting man ikke skal bli utsatt for som barn.

Allerede i barnehagen opplevde hun å bli satt i bås. De andre barna stengte henne ute, en bassengfest i nabolaget endte i tårer da det ble sagt at hun ikke fikk lov til å være med på grunn av hudfargen sin. Hendelsen førte til sterkt selvhat og et stort ønske om å være hvit.

ANNERLEDES: Lisa var bare et barn da hun opplevde å bli utestengt på grunn av hudfargen sin. Foto: Privat.

Nå har debutanten skrevet bok om sine opplevelser, og håpet er å bidra med sine historier i kampen mot rasisme.

Rasisme i oppveksten

Noen mener at rasisme ikke er et problem og at det ikke eksisterer i Norge. Dette er vondt å høre for Lisa, som har kjent på hatefulle ytringer og handlinger hele livet.

– Det gjør vondt når noen mener at rasisme ikke eksisterer. Da føler man at ens opplevelser ikke har noe verdi.

En dag spurte hun sin mor om hun kunne vaske vekk hudfargen sin.

– Jeg fikk kommentarer på at jeg ikke hørte til her i Norge, at jeg var skitten og at det var stygt å være brun.

FØLTE SEG FEIL: Lisa fikk beskjed om at hun ikke hørte hjemme i Norge. Foto: Privat.

Skoledagene var preget av negative kommentarer og vitser på Lisa sin bekostning. Hun beskriver det som svært vanskelig når man som barn får høre at man er annerledes, hun ville bare passe inn.

– I klasserommet sa medelevene mine at jeg ble borte da de skrudde av lyset. De mente at de ikke kunne se meg fordi jeg er mørk i huden.

Moren til Lisa, Ellis Knudsen, opplevde selv rasisme da hun var sammen med Lisas far. Det var situasjoner der de ikke ble invitert, eller andre ganger da bare Ellis fikk lov til å komme.

– Tanken på at barnet mitt skulle oppleve dette hadde jeg ikke maktet å tro. Det er forferdelig.

Lisa forteller at hun ikke sa ifra til moren sin om de vonde opplevelsene. Ellis var ikke klar over hvor ille datteren hadde det i oppveksten, men er stolt av at Lisa som voksen velger å ta et oppgjør mot rasismen.

– Jeg er veldig stolt av Lisa. Det ville jeg vært uansett, forteller Ellis til God morgen Norge.

Flyttet til Afrika

Etter en oppvekst med mye problematikk knyttet til hudfargen sin var prosessen lang da Lisa bestemte seg for å ta grep i eget liv.

Bare 17 år gammel valgte hun å flytte til Eswatini sør i Afrika for å gå på videregående skole. Selv om landet var ukjent, følte hun seg ikke lenger som en minoritet. Oppholdet førte til et sterkere bånd mellom henne og hennes afrikanske røtter.

– Jeg fikk være rundt mennesker som var veldig stolte av sine afrikanske røtter. Det smittet over på meg, jeg ble stolt og glad for å ha en mor fra Norge og en far fra Nigeria.

Bok om rasisme

Nå har hun debutert som forfatter og gitt ut boken «Det er personlig», en bok om rasisme og ytringsfrihet. Hun håper at ved å fortelle om sine egne opplevelser kan hun bidra til forståelse og dialog for å påvirke kampen mot rasisme.

FORFATTER: I dag er Lisa stolt av den hun er. Hun håper at hennes historie kan bidra til en forståelse rundt rasismens realitet. Foto: God morgen Norge

– Det kan være vanskelig om man ikke har sett eller opplevd rasisme selv, men det er utrolig viktig å snakke om temaet fordi det hjelper å dele kunnskap. Det handler om å prøve å få folk til å forstå at rasismen er et problem. Vi må starte en dialog for å fjerne dette samfunnsproblemet.