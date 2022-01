Hylles av Glimt-kapteinen: – Han skal ha ros for å ha unngått offerrolllen

Hugo Vetlesen har slitt med å få spilletid i Bodø/Glimt siden overgangen fra Stabæk i oktober 2020.



Men i fjor høst løsnet det endelig for stortalentet: Mot slutten av sesongen sto midtbanespilleren fram, i bortekampen mot Molde scoret han som innbytter det svært viktige 1-0-målet og generelt var han en av Bodø/Glimts formspillere på tampen av sesongen.

– Det var virkelig gøy at det løsnet litt først og fremst. Jeg hadde egentlig en god følelse gjennom hele sesongen. Jeg følte at jeg jobbet hardt, og at jeg var klar til muligheten skulle by seg. Da gjorde det godt å få noen virkelig gode svar og resultat for den harde jobben jeg hadde lagt ned, sier Hugo Vetlesen til TV 2.

I GANG I SPANIA: Hugo Vetlesen og Bodø/Glimt er allerede godt i gang med årets oppkjøring i Spania. Allerede 17. februar venter den første av to kamper mot Celtic. Foto: Alberto Ramon Siles

Han ble ansett som en storsignering da han kom til Bodø, men hans første kamp fra start i eliteserien i fjor kom for eksempel først i den ellevte serierunden.

– Oppholdet i Glimt har nok ikke blitt akkurat slik Hugo så for seg, men han skal ha mye ros for å ha stått på og unngått offerrollen. Det ville kanskje vært naturlig å innta den rollen i hans posisjon, sier Glimt-kaptein Ulrik Saltnes.

Han tror mange ville skyldt på andre ting om de havnet Vetlesens posisjon.

– Spesielt når skadene kom i fjor, så fikk han igjen for å ha vist seg fram på en annen måte enn de som gjerne går i offerrollen. Det forteller meg at han har klart å holde fokus og samtidig klart å respektere treneren sine begrunnelser godt nok til å unngå å tro at du vet bedre eller å skylde på andre, sier Saltnes.

ROSER VETLESEN: Glimt-kaptein Ulrik Saltnes tror mange ville skyldt på andre om de var i Hugo Vetlesens situasjon. Foto: Alberto Ramon Siles

Hugo Vetlesen har en enkel forklaring på hvorfor det har blitt sånn: Selv om spilletiden har uteblitt, har han ikke tvilt.

– Helt siden jeg kom hit, så har jeg ikke klaget et eneste sekund. Glimt har vært helt utrolige. Jeg har fått utvikle meg som spiller og har hatt fokus på det. Det er den veien du må gå. Selv om jeg ikke har fått spilletiden jeg har ønsket, så har jeg «backet» de rundt. Det er kulturen vi har her i Glimt, sier han.

Treneren vil ikke konkludere for tidlig

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen mener det ikke er overraskende at Hugo Vetlesen har brukt tid på å slå gjennom i Glimt-systemet.

Han viser til at spillere som Ola Solbakken og Jens Petter Hauge brukte tid på å blomstre i klubben.

– Spillerne bruker tid på å akklimatisere seg til vår måte å spille og tenke fotball på. Det går mye på intensitet, det å tåle treningen og skjønne hva som kreves i rollen. Vi har en veldig innarbeidet spillestil som det tar litt tid å komme inn i. Og i tillegg er det store krav til det fysiske om du skal være med å prege spillet vårt, sier Knutsen.

Han er tydelig på at de har hatt ro rundt Hugo Vetlesens situasjon hele veien.

– Han har måttet fighte beinhardt og det synes jeg har han har håndtert bra. Men vi er ikke i mål enda. Det er fortsatt beinhardt arbeider som gjelder, så jeg tror ikke vi skal konkludere for tidlig, sier Knutsen.

Hugo Vetlesen legger ikke skjul på at det tidvis har vært utfordrende å bli vant med Glimt-stilen.

– Det er en utfordrende måte å spille fotball på. Det er intensivt og det må man venne seg til. Men jeg tror jeg har fått virkelig effekt av litt motgang: Det gjør at man må stå litt i det. Og så kjennes det utrolig bra ut når det først løsner, sier Vetlesen.

For hans del var det bensin på bålet med tanke på årets sesong. I juleferien tok han knapt ferie.

– Det gir jo en ekstra boost da. Jeg har ikke ligget på latsiden i ferien, men virkelig jobbet hardt for å være best mulig forberedt inn mot de kommende kampene, sier han.