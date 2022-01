Hjertelegen måtte ta grep om egen helse – prøvene viste noe som ikke var bra

Livsstilen han har hatt det siste året har satt sitt preg på kroppen og helsa, forteller lege og spesialist innen kardiologi og indremedisin, Wasim Zahid.

– Jeg skylder selvfølgelig på koronapandemien og stadige nedstengte treningssentre, men for å være helt ærlig så er det meg selv dette handler om, sa han i en video han delte i sosiale medier.

Han deler åpent om egen helse og forteller at blodprøvene han tok viste at han var på randen av å kunne utvikle diabetes.

– Jeg har spist mye sjokolade og kjeks

Nå er han i gang med prosjektet han har valgt å kalle «sunn kropp», som han deler med sine titusenvis av følgere i sosiale medier.

Når han gjester God morgen Norge, forteller han mer om hvorfor han ønsker å dele dette med offentligheten.

– Det er jo sånn at jeg har tenkt på det i lang tid. Hele 2021 har vært veldig dårlig for meg. Og jeg tror mange kjenner seg igjen i at under hele denne pandemien har vi vært mye hjemme, og kanskje syntes litt synd på oss selv.

– Da får vi kose oss med god mat hjemme da. Det har hvert fall jeg tenkt til de grader. Jeg har spist mye godt, mye sjokolade og kjeks, ikke trent i det hele tatt – som jeg jo egentlig pleier å gjøre. Og da este kroppen ut, forteller han.

Zahid forteller også at mange kommenterer at det ser jo ikke ut som om han har en usunn kropp eller er i noen spesiell faresone.

– Mange sier at jeg ikke ser så stor ut og det er ikke så stor mage. Men jeg har en sør-asiatisk etnisitet og våre kropper er litt annerledes fra for eksempel en vest-europeisk mann da. Så det skal mindre til før jeg merker det på helsa.

Blodprøvene

Blodprøvene viste at han lå tett opptil en grense som ikke er bra.

– På blodprøvene mine så jeg at med den kroppen, så var jeg i ferd med å komme i den tilstanden som heter «pre-diabetes». Og det er en definert medisinsk tilstand. Nå har jeg heldigvis ikke fått det – men får du den tilstanden, så har du mye høyere risiko for å utvikle både diabetes og hjertesykdom.

Han kjente på at noe måtte gjøres.

– Det har jeg følt på lenge, men jeg vet også at jeg har ikke den viljestyrken til å bare gjøre det. Jeg må ha presset på meg selv, det må svi litt og noe må være på spill. Så jeg gikk offentlig ut og sa at nå må jeg skjerpe meg.

Legen har rundt 50 000 følgere på Instagram, og han har også en YouTube-kanal hvor han nå deler sin prosess mot en sunnere kropp.

– Jeg har klokketro på vitenskapen, jeg vet hvordan fysiologien til kroppen er. Jeg vet hva som skal til. Så er en ting det fysiologiske og det matematiske rundt kalorier og sånn. Det andre er alt annet rundt, det at du faktisk klarer det i virkeligheten.

Magefettet

– Når folk ser deg, så ser de en slank mann - men det legger seg rundt magen, sier du. Og det gjelder sikkert veldig mange mennesker. Hvorfor er det slik at det fettet som legger seg rundt magen kan være så farlig da - på sikt?

– Det er genetisk og det er litt urettferdig. Noen har en tendens til å legge på seg akkurat rundt magen og da er man litt uheldig. Andre legger kanskje på seg på lårene eller andre steder, og det er ikke så farlig.

Han forklarer at det er noe med dette bukfettet, når man får mye fett rundt innvollsorganene, så er det med på å øke risikoen for spesielt diabetes og hjerte- og karsykdom.

– Tidligere anså man fettvev som et eller annet dødt, et energilager hvor man hadde mye fett. Men så har man etter hvert forstått at det fungerer mer som et relativt aktivt hormonelt organ. Som produserer en del hormoner og stoffer som har en negativ effekt på helsa, derfor kan det være så uheldig å ha det – både for menn og for kvinner.

– Dette handler om helse, ikke utseende

For Zahid handler dette om helse. Han har begynt å trene igjen, og for han er nettopp treningen en viktig motivasjonsfaktor. Det hjelper han med det mentale – i tillegg til at han blir sprekere. Og så spiser han sunnere enn tidligere.

– Det er dette gapet man må skape mellom kalorier man putter inn i kroppen og som man forbrenner. Spise mindre og bevege seg mer. Så er det viktig hva slags kalorier man putter i seg, så både kvaliteten og kvantiteten på maten er viktig.

I fjor ble det mye sjokolade og kjeks, innrømmer han. Slik er det ikke nå.

– Hvis du spiser sunne matvarer, altså grønnsaker, magert kjøtt, hvitt kjøtt og fisk, og dropper ting som fint brød, kaker, kjeks, sjokolade og brus, så ser du resultater før eller siden.

Kritikk

Han forteller at han er på god vei mot målet om en sunnere og friskere kropp.

– Hvis jeg følger kurven, så vil jeg allerede i mars nå målet. Men når man prøver å gå litt ned i vekt, vil alle før eller siden oppleve at det stagnerer litt. Det kommer jeg også til å oppleve, og det som gjelder da er at man bare må stå på.

– Med en gang man snakker om dette så kan man få kritikk for å fremme usunne kroppsidealer og slankepress, kroppspress og den type ting. Du som profilert lege, kjenner du på det ansvaret?

– Ja, absolutt. For oss som driver med formidling av helseinformasjon så er det alltid en delikat balanse. På den ene siden vil du gi viktig informasjon, og det med overvekt og fedme er et problem og man vil gjøre noe med det. Men på den andre siden så vil man heller ikke skape helseangst, kroppspress eller spiseforstyrrelser hos mennesker, sier og han fortsetter:

– Det er en balanse jeg er veldig bevisst og jeg tenker nøye gjennom det før jeg legger ut informasjon og jeg føler at jeg er trygt på den ene siden av den balansen.

Han understreker at for ham så handler dette først og fremst om helse.

– Dette er ikke noe prosjekt «sommerkropp», dette er prosjekt «sunn kropp». Og jeg elsker livet, jeg har lyst til å leve lenge med god livskvalitet og god helse, og da er disse tingene veldig viktig.