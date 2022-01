Vindkraftmotstander ble vindkrafttilhenger

Lina Nordaune (26) fryktet de store naturinngrepene, da det skulle bygges et stort vindkraftanlegg på fjellet der hun bor. – Jeg var redd for at naturen skulle ødelegges, sier den tidligere motstanderen.

For noen år siden, da Lina Nordaune (26) fikk vite at hjemstedet hennes skulle nærmest rammes inn av en storstilt vindkraftutbygging, hisset hun seg opp. Dette var ikke ok! Dette kom til å bli stygt!

– Jeg brukte naturen mye og var redd utbyggingen skulle forringe naturen.

Lina er bosatt i en kommune med store vindmølleanlegg, Åfjord kommune på Trøndelagskysten har noen av Europas største landbaserte vindkraftanlegg. Både Storheia og Roan vindparker er blitt landskjente fordi Høyesterett nylig avgjorde at konsesjonen til utbygginga er ugyldig.

Skeptiske til forandring

Lina var tenåring den gangen da det ble besluttet å bygge store vindkraftanlegg midt i fjellpartiene som omkranser hjemstedet hennes.

– Jeg husker vi var skeptiske og redde for forandring den gangen, minnes hun.

– Sprengning av fjell er jo umulig å tilbakeføre, så jeg følte meg veldig usikker på hvordan det ville bli seende ut. Og hva det ville gjøre med hjembygda mi.

MØLLE-BESTIGNING: Lina Nordaune på vei inn i en av de 71 turbinene i Roan Vindpark. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Ting skulle endre seg for Lina. For vindmøllene ble jo bygd. Ingen protester kunne stoppe det.

– Da bestemte jeg meg for å gjøre det beste ut av situasjonen, og begynte å se på muligheten for å få meg jobb der.

Fra motstander til tilhenger

Lina var sivilingeniørstudent, og i studietida tok hun kontakt med TrønderEnergi.

– Jeg så muligheten for å få meg jobb i hjembygda mi, og etterhvert syntes jeg det ble spennende med vindmølle-teknologi. Arbeidsgiveren TrønderEnergi tok godt imot meg, og til slutt skrev jeg en masteroppgave om vindturbiner.

– Men, du var skeptisk fordi du trodde at fin natur ville forsvinne, og nå ser du rett på vindmølleanlegget hver dag. Og mye natur er jo bygget ned?

– Vet du, jeg er blitt vant til vindturbinene, og faktisk mener jeg de er fine å se på, sier hun smilende.

I dag er hun ansatt som vindkraft-ingeniør hos TrønderEnergi, som drifter anlegget, og vandrer og kjører mellom vindturbiner daglig.

– Siden du jobber her nå er det kanskje ganske opplagt at du skal si at dette er greit å akseptere?

– Jeg mener at vindkraft er en del av løsninga på energiutfordringa, her ute ved kysten av Trøndelag blåser det mye, og vindkraft er en av de billigste metodene å produsere strøm på i dag, sier 26-åringen.

Høyesterett: Konsesjonen er ugyldig

Da Høyesterett i fjor kom til at konsesjonen for deler av Roan vindkraftanlegg er ugyldig, at vindturbinene krenker sør-samenes rett til kulturutøvelse, var det nok mange som fikk seg en overraskelse. Fremdeles jobber olje- og energidepartementet med hvordan de skal forholde seg til dommen fra landets øverste rett. En dom som ikke kan ankes.

GÅR SOLA NED FOR VINDTURBINENE I ANLEGGET? Sør-samene i området er ikke i tvil: turbinene må rives! De mener det er eneste konklusjon etter Høyesterettsdommen. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Spørsmålene om hva som må skje nå er mange: vil Staten måtte rive vindturbiner for å gi plass til rein på vinterbeite? Vil sør-samene og myndighetene komme til en annen løsning? Koker dette ned til et økonomisk spørsmål?

Vindkraft-ingeniøren Lina er ikke i tvil om hva slags svar hun vil komme med.

– Vi kan ikke si nei til vindkraft, vi trenger strøm fra alle slags fornybare kilder. Norge må satse på både vann - og vindkraft, også vindkraft til havs, sier hun.

– Men bør ikke anlegget, eller deler av anlegget, rives nå som Høyesterett har sagt at konsesjonen ikke var gyldig? Har ikke sør-samene rett i det?

SØR-SAMENE MENER REINEN SKYR TURBINENE: Vinterbeitet til reinflokkene tapes fordi spesielt simlene og kalvene unngår området. Foto: Frank Lervik/TV 2

Akkurat dette spørsmålet er så betent at den unge ingeniøren ikke føler for å svare direkte på det.

– Jeg hadde jo heller ikke begynt her den gangen konsesjonen ble gitt.

Derimot vil hun få understreke at hun har tro på at selskapet hun jobber for, og reineierne, skal kunne finne et levedyktig samarbeide.

Nei til elektrifisering av sokkel

Én ting er hun veldig skeptisk til. Å elektrifisere sokkelen.

– Det er betenkelig at det foreligger planer om å elektrifisere sokkelen. Når vi bruker våre flotte naturområder på strømproduksjon må vi sørge for at strømmen tilbakeføres til folk flest.

Ingeniøren nevner eksemplet fra sin hjembygd, at strømmen fra vindkraftanlegget går på lokalnettet. Lina vil også gjerne fortelle at satsinga ga arbeidsplasser lokalt.

– Vi må ikke glemme at dette har gitt verdiskaping i kommunen, på min arbeidsplass er vi ti stykker som har fått oss jobb.

Hun er bosatt på det lille stedet Hongsand og kan se hele tre vindkraftanlegg fra hjemmet sitt.

– Men, tilbake til det vi begynte intervjuet med, du var engstelig for naturen og det er jo umulig å ikke si at den har forandra seg vesentlig? Noen vil si den er ødelagt for alltid?

FRAMTIDA ER FORNYBAR ENERGI: Vindkraft - ingeniøren er klokkeklar på at Norge vil trenger mye mer strømproduksjon for framtida. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– Helt ærlig, det er massevis av turmuligheter her fremdeles, og etter at anlegget kom opp så er det lett å finne en vei opp hvis en vil beundre den flotte utsikten herfra.

26-åringen er også av den mening at det må gå ei grense for nedbygging av natur.

– Men jeg vil være klar på at samfunnet vårt må se framover, og i den framtida vil det være stort behov for strøm.

Roan Vindpark produserer årlig 884 GWh, gir elektrisitet til 44.000 husstander

11.oktober i fjor kom Høyesterett sin avgjørelse om utbygginga av Roan og Storheia vindkraftverk. Utbygginga krenker samenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27. Vedtaket om konsesjon ble dermed kjent ugyldig.