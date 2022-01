Endelig er ventetiden over. Førstkommende mandag har Skoda Enyaq Coupé verdenspremiere.

Bilen så vi først som konsept tilbake i 2019, og siden har interessen vært enorm i Norge.

Nå kan vi i Broom avsløre at den endelige produksjonsmodellen allerede er på vei inn i landet.

Til mandagens verdenspremiere har nemlig den norske importøren fått kloa i én av svært få ferdigproduserte biler.

Samtidig som verdenspremieren skal streames verden over, blir bilen også avduket i Norge.

Kinosal i Oslo

Dette skjer faktisk i en av landets største kinosaler i Nydalen i Oslo.

– At vi har fått bilen til Norge på dagen for verdenspremieren reflekterer hvor viktig denne modellen er for oss, hvor mye vi har gledet oss til å vise den frem og dessuten hvor viktig markedet vårt er for Skoda ved lanseringen av det siste elbiltilskuddet til merket. Fabrikken vår har latt seg begeistre av den suksessen vi har hatt med introduksjonen av Enyaq, og det har hjulpet oss med å få tilgang til en av få biler som er produsert, sier Øyvind Rognlien Skovli til Broom.

Øyvind Rognlien Skovli er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt hos Harald A. Møller.

– Dere har valgt å legge premieren til en norsk kinosal. Hvorfor det?

– Det har vært en utfordring å finne gode formater for arrangementer som tidligere innebar reiser og store folkemengder. Når vi måtte snu oss rundt og planlegge en lansering etter dagens retningslinjer, falt vi fort ned på at et dette er en modell som gjør seg på store flater. Da blir det kino først, før vi kan trekke duken av bilen som frem til premieren står godt gjemt på et bevoktet sted, forteller Rognlien Skovli.

Siden Skoda presenterte disse bildene i 2019, har mange ventet i spenning.

Vanvittig respons

Han legger til at noen få hos den norske importøren allerede har fått en sniktitt på produksjonsmodellen.

– De av oss som allerede har fått se bilen gleder seg litt ekstra denne gangen. Så kommer det flere spennende nyheter så fort vi kan trekke duken av bilen på mandag.

Det er her, i IMAX-salen på ODEON kino i Nydalen, Enyaq skal få sin norske premiere. Foto: ODEON

Den elektriske SUV-en, som foreløpig kun har vært tilgjengelig i en tradisjonell SUV-drakt, har uten tvil fått en god mottakelse i Norge.

Rognlien Skovli legger ikke skjul på at forventingene er minst like store for den nye coupé-versjonen.

– Helt siden konseptutgaven av bilen ble vist første gang, har vi opplevd en vanvittig respons fra kunder over hele landet. Dette er en viktig modell for oss, som løfter Skoda-merkevaren til et nytt nivå og gir oss enda et våpen i et marked som snart er fullelektrisk, avslutter han.

Vi i Broom er naturligvis til stede når Enyaq Coupé avdukes på ODEON kino førstkommende mandag.

Strammere og mer sporty linjer er stikkordene for det utvendige designet. Så blir det spennende å se hvordan den endelige produksjonsbilen blir seende ut.

