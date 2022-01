Eggen begraves: – En bauta for dem rundt deg

Artikkelen oppdateres!

Det var onsdag forrige uke Rosenborg bekreftet på sine hjemmesider at trenerlegenden Nils Arne Eggen er død, 80 år gammel.

HOLDT BEGRAVELSEN: sogneprest i Byåsen menighet, Steinar Leirvik. Foto: TV 2

«Det var med sorg Rosenborg i dag mottok budskapet om at klubbens aller største legende er død. Nils Arne sovnet natt til onsdag stille inn med sin nærmeste familie ved sin side», skrev RBK.

Fredag ble trenerlegenden bisatt i Orkdal kirke. Begravelsen ble ledet av sogneprest i Byåsen menighet, Steinar Leirvik. Arve Tellefsen åpnet begravelsen med å spille fiolin, sammen med Åge Aleksandersen på sang og gitar.

– Du var en bauta for de rundt deg, sa datteren Kristin Eggen i sin minnetale i begravelsen.

– Vi fikk lov til å utfylle oss og være med på det meste. Det var aldri et spørsmål om det var noe vi ikke kunne klare. Jeg har aldri følt meg noe press. Far sa at jeg fikk til det meste, bare jeg prøvde hardt nok. Det kommer alltid en dag med nye muligheter. Du var alltid så raus, alle var alltid velkomne hjem til oss. Venner fikk komme og gå som de ville. Du pappa, du var genuint glad i folk, og elsket å underholde folk fortsatte hun, før hun avsluttet med et dikt av Arnulf Øverland.

– Hvil deg nå pappa, før det har du virkelig fortjent, sa Eggens datter etter minneordene.



Barnebarnet Christian Eggen Rismark er selv fotballspiller, og er tilbake i Ranheim etter oppholdet i Brann. Også han holdt et gripende minneord.

– Jeg tror kompisene mine er lei av meg, for jeg skal alltid sitere deg. Men det skal jeg fortsette å gjøre. Jeg skal lære av historien og spesielt historien din. Nils Arne spiller ikke på søndag, det skal du slippe nå. Nå skal vi overta stafettpinnen. Jeg er evig takknemlig for alle minnene, de lever i oss for alltid, sa han.

– En trist og spesiell dag

Flere spillere som spilte under Eggen var på plass i begravelsen for å ta en siste avskjed med trenerlegenden.

– En trist og spesiell dag. Men samtidig tror jeg nok denne dagen blir bra for folket og familien. Han har vært syk, og det er bra at han slipper unna så han slipper å lide. Det er mange minner, men hvis jeg skal begynne med det, så er vi ferdig over helgen. Han er ikke Trondheims beste trener. Ikke Norges beste trener. Han er Ikke Europas trener. Men han var verdens beste trener på feltet. sa Sverre Brandhaug, som spilte under Eggen i en årreke.

BISATT: Nils Arne Eggen. Foto: TV 2

– Det er en spesiell dag, både på godt og vondt. Godt med tanke på at vi kan være sammen og minnes ham, vondt med tanke på at han er borte. Vi tenker på ham som den store mannen han var og samlingspunktet for alle. Men det er tungt, sa tidligere Eggen-elev Gøran Sørloth til TV 2 på vei inn i begravelsen.

– Han har levd et langt liv og fått oppleve mer enn mange mange andre Harald Brattbakk

– Livet er som det er. Med tanke på de minnene jeg har med Nils Arne, så blir jeg bare glad og takknemlig. Jeg minnes ham som et fyrverkeri, og en person som ble glad i mennesker. En som alltid gjorde alt han kunne for å få andre til å spille. Han var en inspirasjon som fikk meg til å gjøre mitt beste hele tiden, sa tidligere RBK-spiss Frode Johnsen.

Den tidligere RBK-storscoreren Harald Brattbakk vil først og fremst minnes Nils Arne Eggens tilstedeværelse, både på og utenfor banen.

– Han har levd et langt liv og fått oppleve mer enn mange mange andre. Så er vi heldige som har opplevd så mye sammen med ham. Vi har fått lov til å kjenne Eggen som en fantastisk fin person, og det er slik vi minnes ham i dag. For meg vil han bli husket som en person som var tilstede hele tiden, sa han til TV 2.

– Vi får aldri Nils Arne tilbake, men vi kan ta med oss videre det han har stått for i mange mange år, konstaterer han.

HILSEN NORGE: Eggen fikk krans fra Regjeringen. Foto: TV 2

– Heldig som fikk 30 år i fotballen sammen

Fotballpresident Terje Svendsen var også tilstede i begravelsen.

– En spesiell dag, og en trist dag. Å ta et siste farvel er alltid spesielt. Nils Arne Eggen og hans betydning for RBK og norsk fotball går det ikke an å beskrive på en tilstrekkelig måte. Han er den største personligheten som har vært i norsk fotball. Jeg er heldig som har vært 30 år sammen med ham i fotballen. Det er en fantastisk fyr vi tar avskjed med i dag, fortalte Svendsen til TV 2.

Mangeårig RBK-styreleder Ivar Koteng tar med seg de gode minnene om Eggen.

– Det blir en fin stund på en vanskelig dag. Jeg minnes ham med mest glede, om det som har skjedd på banen og det som har skjedd i mine møter med ham. Det er tungt og det blir fint, sa Koteng til TV 2.

– Det blir et stort tomrom etter Eggen. Det er så mange historier med han mannen der, som kommer til å leve med oss for alltid. Han var et fantastisk menneske som brydde seg om alle rundt seg. Så var han en fantastisk trener også, sa Erik Hoftun, som er tidligere sportsdirektør, trener og spiller i Rosenborg.

– Han vil være med oss hele tiden, sa tidligere RBK-trener Kåre Ingebrigtsen.

Rune Bratseth jobbet tett sammen med Nils Arne Eggen både som spiller og sportsdirektør på Lerkendal.

– En veldig spesiell dag, som er fylt med sorg og savn, både for de nærmeste og den utvidede familien som er ganske stor. Men overskriften for oss alle er takknemlighet. Jeg snakket med ham jevnlig. Når den muligheten ikke er der lenger, så vil det sige det inn. Mitt liv blir fattigere nå. Det er et stort tap og et stort savn, sa Bratseth til TV 2.

BISATT: Nils Arne Eggen. Foto: TV 2

Eggen er norgeshistoriens mest suksessrike fotballtrener på klubbsiden. Han ledet Rosenborg med braksuksess gjennom flere tiår. Totalt førte han Rosenborg til 14 seriemesterskap, og flere triumfer i Champions League, inkludert seirer borte mot Borussia Dortmund (3–0) og Milan (2–1), og 2-0-seier mot Real Madrid hjemme på Lerkendal. Dette er bare noen av kampene som vil for alltid huskes av mange.

– Han har hatt en enorm betydning for norsk fotball og er en som har drevet klubbfotballen fram og vist til alle hva som er mulig. Han står på sokkel og er en bauta for alle norske fotballtrenere. Ordet legende er ofte overbrukt, men akkurat i Eggens tilfelle er det på sin plass, sier landslagssjef Ståle Solbakken til TV 2 om Eggen.