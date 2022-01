Slik takler du overgangen til en normal hverdag

Etter to år med pandemi, unntakstilstand og strenge restriksjoner, skal vi snart venne oss til en normal hverdag igjen.

Tirsdag i neste uke har regjeringen kalt inn til en pressekonferanse hvor det er ventet at de vil presentere store lettelser på koronatiltakene.

Til tross for enormt høye smittetall, er pandemien nå inne i en ny fase. Dermed er det ikke lenge til vi kan belage oss på en hverdag uten mange av de inngripende tiltakene vi har blitt så vant til.

Sosialantropolog og trendforsker Gunn Helen Øye sier til TV 2 at man etter seks uker med en vane, godtar den som en del av livet vårt.

– Pandemilivet har blitt normaliteten, og jeg tror både nordmenn og resten av verdens befolkning tenker at det aldri kan bli helt som før, sier hun.

– Naturlig skritt

Øye er klar på at vi nordmenn er, og har vært, veldig tro mot myndighetene, og at vi dermed har godtatt det meste av tiltak som har kommet vår vei.

Sosialantropologen tror imidlertid vi er klar for å tilpasse oss den nye hverdagen.

– Frykten for at vi blir så syke er tatt litt bort. Med en så stor vaksinasjonsdekning, så er dette et naturlig skritt, sier Øye.

Smitte i samfunnet

Blant det vi er nødt til å venne oss til, er at smittede personer potensielt kan vandre fritt ut i samfunnet.

For en av de nye reglene tilsier at nærkontakter av smittede kan gå på jobb og møte andre, dersom de tester negativt på en hurtigtest.

VIL KUTTE NED: FHI-overlege Preben Aavitsland vil kutte ned isolasjonstiden. Foto: Tor Erik Schrøder

FHI-topp Preben Aavitsland tar også til orde for å kutte ned isolasjonstiden til friske koronasmittede.

– Seks dagers pålagt isolering under trussel om straff er en ganske alvorlig frihetsbegrensning for en sykdom som for de aller fleste ikke er veldig alvorlig, sier Aavitsland til NTB.

Han legger til at den eneste andre sykdommen vi i praksis tvinger folk til å isolere seg ved, er ubehandlet lungetuberkulose.

Hvordan skal vi venne oss til en normal hverdag igjen? Hør ekspertenes tips i videovinduet under:

– Vær raus

Immunolog og vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved UiO stiller seg bak Aavitsland, med et lite forbehold.

– I utgangspunktet gjør jeg det, så fremt man er frisk. Det er alltid et ørlite forbehold på hvordan situasjonen i helsevesenet er, men alt tyder på at det er greit der.

– Hvordan tror du folk kommer til å oppleve å gå tilbake til en mer normal hverdag nå?

– Jeg tror vi kommer til å oppfatte det annerledes. Det er viktig at man er ekstra raus med at folk takler det forskjellig. Noen kommer til å holde på munnbind lenger enn påkrevd, og noen kommer til å leve så fritt som mulig.

Hun anbefaler derfor at man er raus og har respekt for at folk har forskjellig behov en periode.

Vil koste litt

Psykolog Benjamin Silseth sier til TV 2 at vi er fleksible mennesker, og at han derfor tror vi klarer å omstille oss.

KAN BLI TØFT: Psykolog Benjamin Silseth sier folk må forberede seg på at overgangen til en helt normal hverdag kan bli tøff. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Vi må nok være forberedt på at det koster litt. Vi har levd et mindre sosialt liv, mindre krevende liv på det området enn det vi er vant til. Vi har blitt vant til å bruke mindre krefter på de tingene vi likte å gjøre før. Vi har kanskje glemt hvordan vi bruker energi på dette, sier Silseth.

Psykologen sammenligner det med å trene.

– Etter en lang sommerferie så blir man mer støl enn når man er jevnlig på trening. Men da gjelder det jo å stå i det. Det er ikke sikkert det kommer gratis.