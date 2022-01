Bekymret for vannmangel – ber innbyggerne rasjonere

Oslo kommune ber innbyggerne spare på vannet for å unngå vannmangel.

Lite nedbør over lang tid og nødvendig nedtapping for rehabilitering har ført til mindre vann i Oslos vannforsyningsområder enn vanlig.

For å unngå vannmangel, ber Vann- og avløpsetaten oslofolk om å være nøkterne med vannbruken.

– Vannmagasinene våre, som er tilknyttet Maridalsvannet, er nå på et relativt lavt nivå. For å forebygge vannmangel frem i tid, ser vi oss nødt til å be Oslos befolkning om å være nøkterne med vannbruken, sier Anna Maria Aursund, direktør i Vann- og avløpsetaten i Oslo, i en pressemelding.

Vanskelige forhold

Oslos vannforsyning kommer hovedsakelig fra Maridalsvannet og tilknyttede elver og innsjøer i marka. En av dem er Gjerdingen, som for tiden er tappet ned for å rehabilitere damanlegget.

Jevn nedbør om høsten og snøsmelting om våren er avgjørende for en god vannforsyning utover våren og sommeren.

– Det har vært lite nedbør og snø hittil i vinter. Vi håper selvsagt at det kommer mer nedbør fremover, men det kan vi ikke være trygge på. Derfor har vi sett oss nødt til komme med denne oppfordringen, sier Aursund.

Vann- og avløpsetaten har igangsatt tiltak for å sikre mer vann, som blant annet overføring av vann fra Bærum kommune og Nedre Romerike vannverk. Det vil vurderes fortløpende ytterligere tiltak dersom det ikke blir mer nedbør i vinter.

Tips til hvordan du kan redusere bruken

På tross av hjelpen fra de to nabokommunene, er det likevel nødvendig å oppfordre til å spare på vannet nå.

– Små tiltak i hverdagen kan til sammen bli mye spart vann. Det er ingen grunn til å bekymre seg for at vannet plutselig er brukt opp og forsvinner fra springen, men legger vi alle ned en liten innsats nå kan det ha stor betydning for vannbeholdningen utover våren, forteller Aursund.

Kommunen har kommet med noen tips til hvordan innbyggerne kan redusere bruken:

Ta kortere dusjer og skru av vannet mens du tar på såpe eller sjampo.

Ikke la krana renne mens du pusser tennene.

Bruke øko-program på oppvaskmaskinen.

Spar klesvasken til vaskemaskinen blir helt full.

Bruke den «lille knappen» på toalettet når du trekker ned.

– Sårbart

I 2028 vil Oslo få ny vannforsyning fra Holsfjorden. Inntil den står ferdig kan byens innbyggere fra tid til annen bli oppfordret til å være enda mer nøkterne med vannforbruket.

– At vi må spare på vannet belyser nok en gang hvor sårbar dagens vannforsyning er, og hvor viktig byggingen av den nye vannforsyningen fra Holsfjorden er for osloborgernes trygghet i fremtiden, sier Aursund.