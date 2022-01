Urolig aksjemarked – dette bør du gjøre

Nær halvparten av befolkningen i Norge sparer i aksjefond, viser tall fra 2021, og gjennom pandemien har flere nykommere tatt til spareformen.

Samtidig er det urolige tider på børsen. Det gjør at mange er usikre på hva de burde gjøre med pengene.

BØRS: Det har vært urolig på børsen siste tiden, Foto: Aage Aune / TV 2

Sjefsstrateg Anders Johansen i Danske Bank Norge forteller at det pågår en korreksjon, og at det kan være flere ting som står bak.

– For det første var det et godt aksjeår i fjor. Da er det ikke uvanlig med en korreksjon og litt dårlige markeder. Et normalt børsår inneholder en korreksjon på ti til femten prosent.

Inflasjon og rentebeslutning

Johansen sier at det er inflasjon i USA som trigger korreksjonen akkurat nå.

– Det er et globalt problem egentlig, men mest i USA. Store bevegelser i markedene der smitter over og påvirker andre land.

Inflasjonen i USA er den høyeste siden juni 1982, som er nærmere 40 år siden. Samtidig er styringsrenten på null prosent, og staten driver fortsatt med støttekjøp av obligasjoner, forteller Johansen.

– Det går bra i økonomien, og det mange lurer på er hva Fed gjør nå.

Fed eller Federal Reserve er sentralbanken USA.

KORREKSJON: Inflasjon i USA trigger korreksjonen i aksjemarkedet. Foto: Mary Altaffer / AP

– Det som satte ballen i gang var et rentemøte i desember, som gikk fint. Så kom det et referat fra et rentemøte i januar. Vanligvis er ikke disse så spennende, men Fed sa at de var mer bekymret for inflasjon enn de ga uttrykk for på rentemøtet i desember.

Kan gå ytterligere ned

Johansen forteller at det vanskelig å si om markedet kommer til å gå ytterligere ned den kommende tiden.

– Det som er vanlig med korreksjon er at det faller ti til femten prosent. Det kan godt falle litt mer og fortsatt være innenfor det som er vanlig. Jeg er ikke så bekymret, sier Johansen.

Han påpeker at høy oljepris også påvirker usikkerheten.

– Oljeprisen holder seg sterk, som isolert sett for verden ikke er bra. Det påvirker igjen inflasjonen, for at markedene skal bli bedre skulle vi sett at inflasjonen gikk ned.

Dette gjør du med sparingen

Når det er urolige tider i markedet, blir mange usikre på investeringene sine. Johansen sier at det er viktig med en langsiktig strategi.

– Aksjer har historisk mer avkastning enn andre spareformer. Det er noe man får betalt for av å være aksjemarkedet i lenger tid . Trenger man pengene om et halvt år, bør man ikke ha dem i aksjemarkedet.

Han påpeker at det er viktig å holde seg til strategien under en korreksjon, med mindre noe endrer seg med strategien.

– Ellers er det viktig at man ikke blir stressa av at markedet faller ti prosent.

– Lær underveis

For de som er ferske på børsen anbefaler Johansen å starte forsiktig og ikke gå «all in».

– Få erfaring og se om man tåler svingninger på kroppen. Det er en læringsprosess, og vi anbefaler på det sterkeste å investere i fond. Mange har investert i enkeltaksjer, men vi tror at det er de proffe som gjør dette 24/7 som gjør det best. De har et helt annet innblikk.

I de brede fondene så er ikke svingningene like store, slik som med enkeltaksjer, understreker Johansen.

– Skal du investere i enkeltaksjer, gjør litt om gangen, lær underveis og spre investeringene over en del aksjer. Så blir man ikke så sårbar som med den ene aksjen.

– Kjøpe på «salg»

Forbrukerøkonom og programleder Silje Sandemæl deler syn med Johansen om at man ikke burde satse alt på et kort, men spre investeringene sine.

– Penger du skal bruke om kort tid, eller en økonomisk buffer, bør stå på bankkonto. Penger du ikke skal bruke på i hvert fall 5-6 år kan settes i aksjemarkedet.

SALG: Forbrukerøkonom Silje Sandemæl sier du handler på «salg» når børsen går ned, om du har en spareavtale. Foto: Stig B. Fiksdal / DNB

Sandemæl påpeker at når det det er høye bølger på børsen gjelder det å sitte rolig i båten.

– Jeg forstår at man kan både bli svimmel og urolig, men aksjemarkedet svinger både opp og ned så det gjelder å ikke få panikk.

Hun påpeker at man må huske på at når du har en spareavtale i aksjemarkedet, kjøper du på «salg» når børsene går ned.

– Det er vanskelig å beregne topper og bunner. Det som gjerne skjer hvis man prøver å treffe akkurat når markedet går opp eller ned er at man enten kommer for sent ut eller for sent inn. Dette fører da til at den samlede avkastningen blir dårligere enn om man bare hadde sittet stille.