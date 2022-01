Byrådsleder stiller krav til regjeringen: – Bør gjøre som Danmark

Onsdag formiddag kom helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) ut med gladmelding til hele landet.

Hun kunne bekrefte til TV 2 at regjeringen planlegger betydelige lettelser i smittevernstiltakene tirsdag neste uke.

–Nå har vi en mindre farlig virusvariant, vi tåler mer smitte, og da vil det også komme lettelser, sier Kjerkol.

Vil følge Danmark

Byrådsleder i Bergen kommune Roger Valhammer mener det nå bør komme lettelser som gjør at vi kan leve mest mulig normalt.

Han har et ønske om at Norge følger danskenes eksempel.

– Gjennom hele pandemien har statsminister Mette Fredriksen og den danske regjeringen tatt beslutninger som Norge har fulgt opp noen uker senere. Denne gangen håper jeg det kan gå raskere, sier Valhammer.

Onsdag publiserte Folkehelseinstituttet en oppdatert risikovurdering, samt en ny ukesrapport.

Der kommer det frem at de mener de aller fleste tiltakene nå gradvis kan fjernes.

Til tross for de faglige begrunnelsene har Valhammer forventninger om at det åpnes opp allerede neste uke.

– Vi har en kjempe jobb å gjøre

I Bergen kommune har per nå 60 prosent av den voksne befolkningen fått tredje vaksinedose.

Disse tallene øker ifølge Valhammer raskt.

Han mener derfor at Bergen står klare til å ta ansvar, og at de opplever å være godt rigget for å tåle økt smitte.

TÅLER ØKT SMITTE: Mener Bergen kommune er godt rustet for økt smitte. Foto: Ingrid Wollberg

– Vi er nødt til å forsøke å finne ut hvordan vi som nasjon skal leve i en ny tid. Vi må forholde oss til korona på en helt annen måte enn hva vi har gjort før, sier byrådslederen.

Han understreker at vi må starte en storstilt gjenreisning.

– Vi har en kjempe jobb å gjøre. Det går barn rundt i Bergen som ikke har opplevd noe annet enn korona-skole, sier han.

Dette mener han bør tas tak i.

Ulike utfordringer

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad ville ikke torsdag formiddag avsløre for TV 2 hvilke tiltak han tror regjeringen sløyfer først.

Likevel påpeker han at tiltakene som har lite påvirkning på smitten, og som er tyngende for folk ikke står seg nå som man har en virusvariant som er mindre alvorlig.

Ordfører i Tromsø Gunnar Wilhelmsen er forventningsfull til tirsdagens pressekonferanse.



Han er deriblant klar for at trafikklysmodellen i skoler og barnehager forsvinner helt.

FORVENTNINGSFULL: Ordfører i Tromsø Gunnar Wilhelmsen håper på lettelser. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

– Jeg har også et ønske om at kulturlivet skal åpnes helt opp. Dette tror jeg vi er flere om, sier Wilhelmsen.

I tillegg utdyper han at de ulike landsdelene ikke nødvendigvis står overfor de samme utfordringene.

– Jeg har alltid vært tilhenger av at kommunene kan ta lokale beslutninger.

Han er klar for å brette opp ermene for å få hele Norge på føttene igjen.

– For oss i nord er det spesielt sentralt med lettelser rundt serveringsbransjen. Nordlysturismen avhenger av dette, og er veldig viktig for oss, sier Wilhelmsen.

Ordføreren legger til at de vet selv best hvor skoen trykker.