Hurtigruten ble ilagt bot på en million kroner etter smitteutbrudd

Selskapet, kapteinen og den ene skipslegen straffes med bøter, mens saken henlegges for øvrige involverte, opplyser politiet i en pressemelding.

Hurtigrutens MS Roald Amundsen var på to seilaser fra Tromsø og rundt Svalbard i juli 2020. Etter ankomst til Tromsø fredag 31. juli på den andre seilasen, ble det påvist koronasmitte blant mannskap og passasjerer.

– Samme helg startet politiet etterforskning for å se om Hurtigruten som selskap, eller personer i rederiet eller på skipet, skulle ha iverksatt tiltak for å redusere risiko for videre smitte av korona ved anløp Tromsø, sier politiadvokat Lisa-Mari Ellingsen i Troms politidistrikt, som har ledet etterforskningen.

Politiet har etterforsket saken frem til nå, for å avdekke om noen har gjort noe som er straffbart.

– Burde satt inn tiltak

Politiet opplyser at det er gjennomført vel 30 avhør, samt omfattende etterforskning.

– Etterforskningen har gitt oss et godt bilde av hendelsesforløpet, og vi har fått grundige vurderinger fra maritim ekspertise i Sjøfartsdirektoratet og medisinsk ekspertise i Statens helsetilsyn, sier konstituert statsadvokat Jørn Bremnes hos Troms og Finnmark statsadvokatembeter, som har påtaleavgjort saken.

Politiet mener at rederiet hadde flere uavhengige opplysninger som tilsa smitte om bord på MS Roald Amundsen.



Til tross for dette unnlot rederiet å sette inn smitteverntiltak, varsle passasjerer, mannskap eller offentlige myndigheter om dette, mener politiet.

– Hvis rederiet hadde hatt på plass det sikkerhetsstyringssystemet som de etter loven skal ha, så burde summen av den informasjonen som rederiet satt på ha ført til tiltak, varsling og bedre oppfølging for å redusere risiko for videre smittespredning, understreker politiadvokat Ellingsen.

Bot på en million

Hurtigruten Coastal AS ilegges foretaksstraff med bot på en million kroner for mangler ved sikkerhetsstyringssystem, beredskap, organisasjon, rapportering, risikovurdering, tilrettelegging og varsling.

– Overtredelsen vurderes å være vesentlig, med tanke på antall passasjerer og mannskap, sykdommens art, alvor og smittsomhet, og faren for videre smitte. Påtalemyndigheten mener det er riktig å ilegge Hurtigruten en bot for dette, og mener ut fra overtredelsens art og alvorlighet at 1 million kroner er riktig bøtestraff, sier konstituert statsadvokat Bremnes.

Hurtigruten er bedt om å ta stilling til om boten vedtas eller ikke innen rimelig tid.

Forelegg til kaptein og skipslege

Kapteinen ilegges en bot på 30.000 kroner for manglende varsling om mulig smitte til norske myndigheter.

Skipslegen på andre seilas ilegges en bot på 40.000 kroner for mangler ved yrkesutøvelsen som helsepersonell, samt manglende varsling til norske myndigheter.

Begge er bedt om å ta stilling til om boten vedtas eller ikke innen rimelig tid.

For de andre enkeltpersonene i rederiet, konsernsjef og driftsdirektør, samt for skipslegen på første seilas, er det ikke grunnlag for personlig straffeansvar og saken er henlagt for deres del, opplyser statsadvokaten.

– For disse er straffesaken avgjort med henleggelse etter bevisets stilling. Dette er i praksis det samme som en frifinnelse i retten, og de skal behandles som uskyldige, sier Bremnes.