Nicolai Tangen om Ida Wolden Bache: – Hun er ypperlig på alle måter og veldig flink i jobben sin

Oljefondssjef Nicolai Tangen (55) forsvarer at han i minst én middag har bragt opp Jens Stoltenberg (62) i samtale om mulig ny sentralbanksjef. Tangen kan ikke huske å ha bragt opp Ida Wolden Bache i lignende middager.

– Jeg snakker veldig pent om Ida. Jeg jobber jo sammen med henne.

Det sier oljefondssjef Nicolai Tangen til TV 2.

– Hva sier du da?

– Til henne?

– Nei, til de du snakker med om Ida?

– At hun er ypperlig på alle måter og veldig flink i jobben sin.

– Hvorfor trekker du ikke da henne frem som en kandidat for Norges Bank?

– He he, jeg har ikke trukket noen frem som kandidat, sier Tangen.

Snakket om ny sjef på middager

Tangen har i ukesvis nektet å stille til noe intervju for å forklare hvorfor han ved to anledninger i fjor deltok i middager hvor han fremsnakket Jens Stoltenberg som en mulig ny sjef for Norges Bank.

Stoltenberg konkurrerer nå om jobben mot dagens visesentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Det var Aftenposten som for tre uker siden avslørte at Tangen 3. januar i fjor var i middagsselskap hos Jonas Gahr Støres venn og investor Knut Brundtland i hans leilighet på Vinderen i Oslo.

I middagen deltok også Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, og der ble stillingen som sjef for Norges Bank diskutert - over et halvt år før dagens sentralbanksjef Øystein Olsen varslet sin avgang.

– Ikke en kampanje

TV 2 kunne så avsløre at Tangen også deltok på en middag i mai i fjor. Også da hjemme hos Knut Brundtland på Vinderen. Men denne gangen med Arbeiderpartiets daværende statsministerkandidat Jonas Gahr Støre som gjest.

«I samtalen kom temaet om eventuell ny sentralbanksjef opp, og Stoltenbergs navn ble nevnt av Tangen, men ikke diskutert. » skrev Støre i en e-post til TV 2 om middagen.

Tangen har blitt kritisert for å jobbe aktivt for å påvirke valget av sin egen sjef. Nå blir han tatt i forsvar av sin nåværende sjef, Øystein Olsen.

– Jeg har ikke oppfattet at Nicolai Tangen driver en kampanje for Jens Stoltenberg, sier Olsen.

– Hva er din vurdering av kandidatene?

– Jeg kjenner begge to, og det er to veldig sterke kandidater.

– Gjør Wolden Bache en god jobb som visesentralbanksjef?

– Veldig, sier Olsen.

Tangen husker ikke

Torsdag holdt Tangen og Oljefondet pressekonferanse, hvor de la frem årsresultatet for 2021. Det var første gang Tangen var tilgjengelig for intervjuer om sine middagsselskaper og fremsnakking av Stoltenberg.

– Jeg var på en middag sammen med ham. Men du kan si, når det gjelder den saken der, så har jeg jobbet veldig fint med Øystein Olsen siden jeg ble ansatt. Og jeg ser at det er flere gode kandidater nå, og gleder meg til å jobbe med den neste sjefen og tror det kan bli veldig bra.

– Hvorfor tok du opp Jens Stoltenbergs navn?

– Vi hadde en middag som varte i to timer, hvor vi snakket om alt mellom himmel og jord. Og vi snakket om geopolitikk. Og da kom også Stoltenbergs navn opp, av helt naturlige årsaker.

– Og det var det du som kom opp med, hvorfor gjorde du det?

– Nei, vi snakket om geopolitikk generelt og det er helt naturlig å snakke om en person som tidligere, flere år i forveien, hadde sagt at han var interessert i jobben. Men som sagt: jeg ansetter ikke min sjef.

– Sa du at Ida Wolden Bache var en god kandidat på den middagen?

– Ja, Ida Wolden Bache snakker jeg med stadig vekk, og hun er en veldig fin kandidat.

– Men sa du at hun var en god kandidat på den middagen?

– Det husker jeg ikke, svarer Tangen.

Det er finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) som skal velge hvem som blir ny sjef for Norges Bank. Finansdepartementet varslet torsdag at de vil utnevne ny sjef innen 1. mars.