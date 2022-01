Rystes etter oversettelse: – Det der er så gale!

Det var en engelskspråklige håndballpodcasten (Un)informed Handball Hour, som også står bak den offisielle EM-podcasten for Det europeiske håndballforbundet (EHF), som var først ute med å kjøre en Google-oversettelse av den svenske storavisens sak om Valter Chrintz.

Se hvordan Chrintz sendte Norge ut i Sportsnyhetene øverst!

Men personene i podcastredaksjonen fikk seg et aldri så lite sjokk da de kjørte oversettelsen av saken som ble publisert dagen etter at Sveriges nye stjerne Valter Chrintz hadde skutt svenskene til EM-semifinale på bekostning av Norge.

For overskriften «Dobbelt-disket på direkten: – Nå skal jeg f*** meg...» ble til:

«Double washed immediately: – Now I’m going to fuck...»

Og om ikke det var nok, ble også saken under hovedartikkel, et intervju med Valter Chrintzs mamma Pernillas synspunkter om den avgjørende straffen, noe passende oversatt fra «Kan vel ikke la ham gjøre det» til «Can’t let him do that!».

That’s just crazy 😂 — valter chrintz (@valterchrintz) January 27, 2022

Dermed kunne ikke redaksjonen i (Un)informed Handball Hour dy seg, og la ut en skjermdump av de oversatte overskriftene på Twitter.

– Det kan ut fra oversettelsen se ut som dette er en side av Valter Chrintz som vi aldri har sett tidligere.... Uansett, for en story!, skrev de på Twitter.

Twittermeldingen med oversettelsen gikk ikke overraskende viralt, og nådde til slutt selvsagt Chrintz.

Fra sitt hotellrom i Budapest svarte han enkelt og greit:

– Det der er så gale!