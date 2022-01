Ikonisk Disney-karakter skifter klær – fansen raser

Ikke alle er like fornøyd med at Minnie Mouse har fått et nytt antrekk.

Tidligere denne uken annonserte Disneyland i Paris at den ikoniske figuren Minnie Mouse har fått designet et nytt antrekk av stjernedesigneren Stella McCartney.

Den klassiske, røde kjolen er nå byttet ut med en stilfull buksedress.

Klesendringen har derimot ikke gått stille for seg, og Minnie Mouse sitt nye antrekk vekker nå sterke reaksjoner hos fansen.

Reaksjonene renner inn

Under Twitter-meldingen til Disneyland i Paris har tusenvis reagert på stilendringen.

«Jeg applauderer Stella McCartney og Disney for at de tar Minnie inn i det 21. århundret. Med det sagt, dette antrekket ser ut som en pysjamas, og jeg skulle ønske McCartney holdt seg til Minnis tradisjonsrike farger», skriver en.

Stella McCartney has designed Minnie Mouse's very first pantsuit, and it's gorgeous 😍 #DisneylandParis30 pic.twitter.com/jKSckBji36 — Disneyland Paris EN (@DisneyParis_EN) January 25, 2022

«Jeg ville ikke en gang hatt på meg dette. Det er ikke det at dere har endret kjolen hennes, eller fargevalget. Det er hele greia generelt. Det ser ikke bra ut», skriver en annen.

«Hvor kom blåfargen fra?»

Det er altså særlig buksedressens blå farge folk henger seg opp i.

«Hvis dere først skal endre kjolen, hold dere i det minste til den røde, hvite og svarte fargen. Hvor kom blåfargen fra?», skriver en.

Mens flere raser, er det imidlertid noen som ikke kan forstå hvordan en fiktiv karakters stilendring kan bety så mye for noen.

– At folk går av vettet over en buksedress er helt latterlig. Dette er bare så kult, mens dere klager over hvor mye dere misliker endringen på antrekket. Det er så gøy hvordan folk får et anfall over at en fiksjonell karakter får et nytt antrekk, skriver en på Twitter.

– Et symbol

Designeren selv forsvarer også både fargevalg og endring av antrekk.

– Dette nye grepet på hennes tradisjonsrike polkadotter gjør Minnie Mouse til et symbol på fremgang for en ny generasjon, sier McCartney i en uttalelse.

En som derimot liker Minnie Mouse sitt nye antrekk, er USAs tidligere presidentkandidat Hillary Clinton.

På Twitter skriver hun:

– Très chic!, eller veldig stilig som uttrykket betyr på norsk.

I pressemeldingen fra Disneyland Paris kommer det frem at det nye antrekket til den ikoniske figuren skjer i forbindelse med at fornøyelsesparken fyller 30 år i mars.