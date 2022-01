Dette er FHIs smittespådom

Det siste døgnet ble nesten 21.519 bekreftet koronasmittet i Norge. Dette til tross for at kravet om PCR-test er erstattet med hurtigtest, så langt færre smittede fanges opp i meldingssystemet.

Selv om FHI ikke bruker smittetall som et hovedgrep for å overvåke pandemien lenger, er ikke smitten irrelevant.

Det ligger nemlig i kortene at vi må over smittetoppen for at helsemyndighetene skal mene at det er forsvarlig å åpne samfunnet helt opp.

Betydelige lettelser

Regjeringen har kalt inn til koronapressekonferanse førstkommende tirsdag, og regjeringen har allerede signalisert betydelige koronalettelser.

Både Helsedirektoratet og FHI mener det er riktig å åpne opp, men anbefaler at det gjøres gradvis. Dermed er det lite sannsynlig med full gjenåpning før smittetoppen er nådd.

– Vi er litt usikre på når smittetoppen blir, men vi tror at den kommer i løpet av februar, sier Vold.

For to uker siden ble det anslått at vi ville nå toppen av bølgen i månedsskiftet januar-februar. Nå vil smitten trolig øke i noen uker til.

Både Storbritannia, Danmark og flere andre land i Europa mener de har lagt de høyeste smittetallene bak seg.

– Har vi holdt igjen for lenge?

– Vi har ligget litt etter Storbritannia og Danmark hele tiden, men det tror vi at det er mange ulike grunner til. Det er heller ikke mulig å slå fast akkurat når omikron kom til de forskjellige landene, sier Vold.

I risikorapporten skriver FHI at jo lenger vi tviholder på tiltak, jo lenger varer epidemien.

– Det er signalisert betydelige lettelser, men det er ingen som har sagt at det blir full gjenåpning, så vi må vente å se, sier Vold.

TILTAK: Avdelingsdirektør Line Vold er hemmelighetsfull om hvilke tiltak de vil skrote og beholde. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Tre scenarier

FHI har prøvd å anslå hvilke konsekvenser tre ulike tidspunkt for gjenåpning kan ha for kapasiteten i helsetjenesten.

En full gjenåpning av samfunnet 1. februar kan føre til en betydelig bølge av innleggelser som topper seg med 250 til 350 daglige innleggelser i andre halvdel av februar og begynnelsen av mars. Dette svarer til omtrent 1000 samtidig innlagte på topp.

Dersom full gjenåpning skjer 15. februar, finner modellen en topp i daglige innleggelser på mellom 100 og 300, med mellom 7000 og 900 innlagte på topp.

Hvis gjenåpning i stedet skjer 1. mars, finner modellen en topp på mellom 50 og 250 daglige innleggelser, med 300 til 600 innlagte på topp.

I de ulike scenariene anslår de at mellom tre og fire millioner mennesker blir smittet, hvorav mellom tolv og tretten tusen må på sykehus.

Jo senere vi åpner, jo lavere blir belastningen på helsetjenesten. Det betyr også at jo lengre vi beholder tiltakene, jo lengre blir pandemien.

– Tiltakene koster mye, innskrenker friheten og er på noen måter og for noen grupper sannsynligvis verre enn epidemien ville vært, står det i rapporten.

Kan trappe ned

FHI mener uansett at de fleste tiltakene i samfunnet kan trappes gradvis ned over kort tid, uten at det i et lengre perspektiv gir betydelig økt sykdomsbyrde.

– Vi er ikke ferdig med pandemien på en stund, men vi er i en ny fase. Omikron-varianten gir et litt annet sykdomsbilde. Det betyr at vi håndterer bølgen litt annerledes med mindre tiltak og fortsatt ha kontroll, sier Vold.

Tiltakene med størst tiltaksbyrde for barn og unge bør fjernes først, mener FHI.

Helsedirektoratet tror at alle tiltak foruten tre vil oppheves snart. De tror at vi fortsatt må bruke munnbind, være hjemme når vi er syke og teste oss ved symptomer en stund til.