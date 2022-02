Nå kan du betale bilen med Vipps – og unngå problemer

I fjor satte vi bruktbilrekord i Norge. Hele 527.000 biler skiftet eier. For de fleste gikk handelen uten store frustrsjoner. Men bruktbilhandel kan også by på utfordringer og i verste fall konflikter og frustrasjon mellom kjøper og selger.

I en fersk undersøkelse utført av Norstat for NAF, svarer nær fire av ti (37 prosent) at de har opplevd en konkret utfordring etter å ha kjøpt eller solgt bil.

– Kontrakter, eierskifte og betaling har lenge vært en tungrodd oppgave for mange bilkjøpere. Betydelige summer skal overføres, forsikringer skal tegnes – og hvordan blir man sikker på at alt er i orden? Dette kommer nå NAF og Vipps med en ny og enkel løsning på, forteller Espen Andreassen som produkteier i NAF.

Skjer gebyrfritt

– Bruktbilkjøp blir ikke enklere og tryggere enn dette. Eierskiftet skjer når betalingen er gjennomført og pengene er på selgers konto. Da omregistreres bilen automatisk, fortsetter Andreassen.

Oppgjøret skjer gebyrfritt via Vipps og dokumentene signeres digitalt med BankID.

– Vipps er til for å forenkle hverdagen til folk og bedrifter. Folk kjenner Vipps og stoler på betalingsløsningen. Derfor føles bilhandelen tryggere for både kjøper og selger ved at betalingen skjer samtidig som kontrakt og eierskiftet hos Statens vegvesen signeres, sier gruppeproduktsjef i Vipps, Ninni Høver.

Kjøp og salg av bruktbil mellom private kan ha mange fallgruver. Én av dem er selve oppgjøret og overføring av bilen til ny eier.

Forbrukerrådet: Positive

Kjøper kan da være sikker på at bilen er registrert i sitt navn, og selger kan trygt gi fra seg nøkler med betalingen inne på sin konto. Overlevering av nøkler og kjøretøy bør skje samtidig som betaling og gjennomføring av eierskiftet.

Caroline Skarderud er forbrukerjurist i Forbrukerrådet. Her er hennes kommentar til den nye ordningen:

– Selv om tvister rundt selve oppgjøret ikke er det vi får mest henvendelser om, vet vi at dette steget kan være utfordrende for mange. Vi i Forbrukerrådet er positive til løsninger som gjør at både selger og kjøper blir ivaretatt i denne delen av kjøpsprosessen. En løsning som sikrer at signering av kontrakt og selve eierskiftet skjer automatisk med betalingen, virker fornuftig. Forbrukerrådet understreker samtidig viktigheten av ikke å kjøpe bil usett, og oppfordrer til å gjøre grundige undersøkelser før kjøp.

Undersøke bilen nøye

De to vanligste årsakene til at det oppstår problemer ved bruktbilkjøp er ifølge Norstat-undersøkelsen at bilen viser seg å ha alvorlige feil, eller at serviceintervallene ikke er fulgt opp. Feil opplysninger i annonsen er også en gjenganger.

– Husk at du alltid bør undersøke bilen grundig før du kjøper. Prøvekjør og ta gjerne bilen inn på en sjekk på et verksted, sier Andreassen i NAF.

Han understreker at det også er viktig å sjekke at bilen ikke har heftelser.

De fem mest vanlige problemene ved bruktbilkjøp: Bilen viste seg å ha alvorlige feil/ havarerte etter kort tid

Servicehefte manglet/ serviceintervallet var ikke fulgt

Selger ga feil opplysninger i annonsen (utstyr/egenskaper/årsmodell el.)

Bilen hadde hatt en stor skade som selger ikke opplyste om

Selger ville ikke omregistrere bilen før kjøpesummen var mottatt

