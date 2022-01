Lars Petter Hagen blir ny festspillsjef

Det oppgir styreleder Thorhild Widvey i Festspill under en pressekonferanse.

Komponist, kurator og kulturleder Lars Petter Hagen (46) fra Ski blir direktør for Festspillene i Bergen.

Det melder kunst- og kulturinstitusjonen under en pressekonferanse.

NY SJEF: Lars Petter Hagen er den nye festpillesjefen. Foto: Trine Svanholm Misje / TV 2

Hagen tiltrer direktørstillingen 1. mai i år.

– Festspillene i Bergen er et fyrtårn blant verdens festivaler. Jeg ivrer etter å bygge videre på det gode arbeidet som er gjort gjennom snart 70 år for å lage et ekstraordinært og egenartet festspill som kombinerer tradisjon og fornyelse med utgangspunkt i Bergens unike kulturliv og internasjonale orientering, sier påtroppende festspilldirektør Lars Petter Hagen.

Festspillene i Bergen er i følge Kulturrådet landets største og eldste festival for musikk og teater.

– Som festspilldirektør har man et enormt ansvar for en av de mest sentrale kulturinstitusjonene vi har i Norge, sier styreleder Thorhild Widvey.

Metoo-varsel

Det var i august 2021 at Festspill-styret mottok et eksternt varsel mot daværende direktør Anders Beyer.

Styreleder Thorhild Widvey i Festpillene omtalte saken som en «metoo»-sak.

Beyer fratede stillingen sin med umiddelbar virkning. I tråd med Beyers arbeidsavtale får han etterlønn i 12 måneder etter avtredet, noe som utgjør 1,9 millioner kroner.