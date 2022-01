Hvem bør trene Norge i VM?

Christian Berges tid som landslagssjef kan gå mot slutten. Norges Håndballforbund har bedt om et klart svar om han ønsker å fortsette eller ikke innen tre uker.

Trønderen har kontrakt med NHF til 2025, men mye tyder på at han er veldig lysten på å bli en del av eventyret i Kolstad. Spørsmålet er om han skal være med fra starten eller om han kommer inn om et år eller to.

Dersom 48-åringen skulle bli enig med NHF om å avslutte ansettelsesforholdet for å ta over Kolstad, så skal han gå ut med hodet hevet.

For Berge var rett mann på rett plass da han tok over etter Robert Hedin i 2014. Han har tatt Norge opp i verdenstoppen. To VM-sølv og en EM-bronse har Norge tatt under hans ledelse. Det er de eneste medaljene Norge har vunnet på herresiden.

Drømmen hans var å ta gull med Norge. Og dersom han nå gir opp den drømmen for å ta fatt på et nytt eventyr i hjembyen, så skal Berge hylles for jobben han har gjort for norsk herrehåndball. Han skal ikke gå ut med kritikk etter tre mesterskap uten medalje.

Nå er det ikke helt sikkert at han velger å takke av. I dette EM har Norge tapt to kamper med ett mål. Begge der man har vært best og ført kampene, men rotet bort seirene på slutten. Seier i en av kampene og Norge ville spilt semifinale, og nå skal to lage fra Norges hovedrundegruppe spille EM-finale. Derfor kan det hende at Berge fortsatt ser at muligheten for å oppfylle drømmen om gull fortsatt lever, og velger landslaget.

Men dersom dette EM skal vise seg å bli hans siste som landslagssjef, så er det naturlig å se på hvem som kan være aktuelle som hans etterfølger.

Jeg har laget en liste over trenere jeg tror både kan være aktuelle og som kan være gode kandidater. (Det er ikke en rangert rekkefølge).

ASSISTENT: Jonas Wille er assistentrener nå, men kan få opprykk. Foto: Annika Byrde

KANDIDATER:

Jonas Wille, Kristianstad

Østfoldingen er nok den mest naturlige kandidaten. Tok over som Berges assistent i fjor, og har fått være med å lære i et år. Jonas Wille har vokst seg frem som en meget dyktig fagmann. Overpresterte sesong etter sesong med Halden, før han dro til danske Midtjylland. Det ble et kortvarig opphold da klubbens satsing gikk overende. Turen gikk videre Sverige og Skövde. Der førte han dem fra nedrykkskamp til sluttspillfinale. Etter det trente han danske Mors/Thy til et sensasjonelt cupmesterskap, før han tok over den svenske storklubben Kristianstad. Faglig meget dyktig. Har gitt en ny dimensjon til det norske forsvaret etter at han kom inn i trenerteamet rundt landslaget. Så spørs det om Wille var tenkt som Berges etterfølger allerede da han ble hentet inn som assistent.

Børge Lund, Elverum

Den tidligere landslagskapteinen har for tiden stor suksess med Elverum. De imponerer stort i Champions League og er blitt et fryktet lag også for storlagene rundt om i Europa. Han kjenner jobben godt etter flere år som assistent for Berge, og nyter stor respekt i spillergruppen. Spørsmålet er om man ønsker et stilbrudd og litt nytenkning. Lunds filosofi skiller seg ikke mye fra Berges.

Glenn Solberg, Sverige

Når vi er inne på Berges assistenter, så må vi ta med den som hadde jobben først også. Glenn Solberg kan vise til fantastiske resultater med Sverige etter at han tok over som landslagssjef der. Med VM-finale og nå finale i EM, så kan man trygt kalle den gamle landslagskapteinen for en suksess. Men det spørs om han har lyst til å gi opp eventyret han nå opplever med Sverige.

Ole Gustav Gjekstad, Vipers

Norges mest meritterte trener. Har vunnet Champions League med både Larvik og Vipers. En veldig grundig taktikker, som har bøttevis med erfaring. Har også trent Norrøna og Drammens herrer, så han er ikke uerfaren med herrehåndball. Men det kan bli et ankepunkt mot ham at han stort sett har trent kvinnelag.

Kristian Kjelling, Drammen

En av Norges beste håndballspillere gjennom tidene. Og har hatt suksess etter at han ble trener for Drammens herrer. Som spiller var han kjent for god håndballforståelse og at han prøvde på det spektakulære. Dette har han tatt med seg inn i trenerrollen. Ønsker at lagene hans skal spille med stor fart, og han er ikke redd for å tenke nytt og prøve ut ideer på banen. Kan være et veldig spennende valg dersom NHF tør gå for ham.

INNOVATIV: Michael Apelgren er ikke redd for å prøve nye ting på håndballbanen. Foto: Fredrik Hagen

Michael Apelgren, Sävehof

Min favoritt til jobben. Kom til Elverum som et ubeskrevet trenerblad og førte Norges klubbflaggskip fra å være best i Norge til å bli et fryktet lag i Europa. Veldig innovativ og vågal som trener. Tør der andre nøler. Har fortsatt suksessen etter at han vendte hjem til Sverige og Sävehof. Jeg mistenker at NHF helst vil ha en nordmann i jobben, men kan Sverige ha en nordmann, så kan vi helt klart ha en svenske i jobben.

Magnus Andersson, Porto

En av de smarteste spillerne jeg har sett på en håndballbane. Var hjernen i legendariske «Bengan Boys», det svenske landslaget som dominerte håndballverden på 1990-tallet. Har også en meget vellykket trenerkarriere. Har gjort Porto til et av Europas mest velspillende lag, og har erfaring som landslagstrener fra Østerrike. Det spørs om han er villig til å gi opp jobben i Portugal for å bli landslagstrener, og NHF vil neppe godta at han kombinerer de to jobbene.

Stian Tønnesen, Malmö

Stian Tønnesen er nok en dark horse i dette feltet. En av Norges mest ukjente håndballstjerner. Er trolig bedre kjent i Sverige og Tyskland enn i Norge. Var en ekstremt håndballklok playmaker, som dessverre for ham hadde sine beste år samtidig som Glenn Solberg og Christian Berge. Men i storklubben Magdeburg har han gudestatus etter sine mange år i klubben. Etter at han la opp har han imponert som trener for Malmö. Har blant annet blitt kåret til årets trener i Sverige. En veldig spennende type, som har gitt beskjed om at han gir seg i Malmö etter denne sesongen.

ISLENDING: Erlingur Richardsson har hatt en god hånd med det nederlandske landslaget. Foto: BERNADETT SZABO

Erlingur Richardsson, Nederland

Norge har hatt suksess med islandsk trener på damesiden, så hvorfor ikke satse islandsk også for herrene? Erlingur Richardsson har hatt suksess både som klubb- og landslagstrener. Ledet Füchse Berlin til seier i Super Globe (VM for klubblag) da han var trener der. Nå er han landslagssjef for Nederland, som var den store overraskelsen i EM. Sverger til en rask og offensiv håndball, noe som kunne blitt spennende med de norske guttene. Er på utgående kontrakt med Nederland.

Nicolej Krickau, GOG

Denne stjeler jeg fra Viasat-ekspert Joachim Boldsen. Jeg skal innrømme at jeg ikke hadde tenkt på dansken før Boldsen lanserte ham. En ung og veldig engasjert trener. En kar som tenker håndball 24 timer i døgnet. En som ikke er redd for å slippe til unge spillere. Har etablert GOG som et av de aller beste lagene i Danmark ved å satse på unge spillere som Mathias Gidsel og Emil Jakobsen.

Jeg kunne også tatt med min absolutt favorittrener, islandske Dagur Sigurdsson. Men jeg har en følelse av at han tjener så godt som landslagssjef for Japan, at han er så godt som umulig å lokke til Norge.

Jeg skriver at Michael Apelgren favoritten min. Han tok Elverum et nivå opp etter at han tok over etter Christian Berge der, og jeg tror han kan gjøre det samme med Norge.

Hvis NHF står fast på å ansette en nordmann, så håper jeg på Kristian Kjelling eller Stian Tønnesen. De er også offensive og tøffe trenere med stor håndballforståelse, som jeg tror kan bidra til å ta Norge et steg videre.

Jeg tror det kan være greit med litt mer rock'n roll rundt det norske herrelandslaget. En som kan komme inn med litt mer ideer i angrepsspillet, og gi laget en ny dimensjon offensivt. Der tror jeg alle de tre kan være spennende typer med tanke på det spillermaterialet Norge nå har.

Om tre uker skal altså Berge gi NHF et endelig svar på om han fortsetter som landslagssjef eller blir trener i Kolstad. Da bør NHF allerede være godt i gang med kartleggingen av en eventuell etterfølger.