Mangler 16 milliarder kroner for å hjelpe Afghanistan

NEW YORK (TV 2): Verdens matvareprogram har et mål om å hjelpe 23 millioner afghanere i 2022, men mangler 16 milliarder kroner. Statsminister Jonas Gahr Støre frykter at millioner kan sulte i hjel.

Mary-Ellen McGroarty, Verdens matvareprograms representant i Kabul, sier til TV 2 at den økonomiske kollapsen i Afghanistan etter at Taliban tok over landet har gjort at det er stadig flere millioner som trenger humanitær hjelp. Mens FN-organet hjalp 15 millioner afghanere i 2021, har de som mål å nå hele 23 millioner i 2022.

For å nå ut til så mange har organisasjonen, som vant Nobels fredspris i 2020, regnet med at de vil trenge rundt 26 milliarder kroner. Men akkurat nå mangler det 16 milliarder for å få regnestykket til å gå opp.

– Jeg er livredd for hva som vil skje med vanlige folk hvis vi ikke får støtte. Desperate mennesker tar desperate valg, sier hun til TV2 fra Kabul.

McGroarty sier at hvis ikke FNs medlemsland bidrar ytterligere så vil pengene begynne å renne ut i løpet av få måneder. Det kan føre til en flyktningstrøm fra landet.

– Hvis det skjer, så har vi sviktet det afghanske folket, sier McGroarty.

Bekymret Støre

Statsminister Jonas Gahr Støre har denne uken deltatt på flere møter om Afghanistan både i New York og Washington. Han er også bekymret for situasjonen i landet.

– Hvis du tenker på Afghanistan for ett år siden så var 80-90 prosent av økonomien avhengig av hjelp utenfra. Både økonomisk, men også i form av nødhjelp. Veldig mye av det er blitt borte bare på noen måneder, fortalte Støre til TV2 før møtet i FNs sikkerhetsråd om Afghanistan denne uken.

PRESIDENT: Statsminister Jonas Gahr Støre ledet denne uken et møte i FNs Sikkerhetsråd om Afghanistan. Norge har presidentskapet i Rådet i januar. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Han mener det internasjonale samfunnet må ta grep for å unngå en sultekatastrofe i landet.

– Vi er jo nødt til å klare å snu den utviklingen, hvis ikke vi skal akseptere å se på den utviklingen. At en million barn dør. Her kan rett og slett millioner av mennesker sulte i hjel. Og det mener jeg ikke er et valg det internasjonal samfunnet kan ta, sier Støre.

Sanksjoner

De vestlige sanksjonene mot landet har blitt kritisert av hjelpeorganisasjoner som Flyktninghjelpen og Røde Kors. Lederen for Flyktninghjelpen Jan Egeland sa etter de mye omtalte møtene med Taliban i Oslo at det er sanksjonene som forhindrer deres arbeid i Afghanistan.

– Sanksjonene holder oss tilbake. Vi kan ikke redde liv uten at sanksjonene oppheves. De skader de samme menneskene som. NATO brukte milliarder av dollar på å forsvare fram til august, sa Egeland til pressen utenfor Soria Moria denne uken.

McGroarty har også fulgt nøye med på samtalene i Oslo, og håper de kan bidra til å forbedre den økonomiske situasjonen i Afghanistan.

– Folk trenger arbeid. De trenger en måte å forsørge seg på. Og da trenger man løsninger som involverer alle partene som er i Oslo, sier McGroarty.