Kuppmakerne i Burkina Faso ber om internasjonal støtte

Lederen for Burkina Fasos nye militærjunta ber om internasjonal støtte i det som er hans første offentlige opptreden.

Appellen kommer dagen før et regionalt toppmøte der det kan bli vedtatt sanksjoner mot det nye regimet.

– Burkina Faso trenger mer enn noensinne internasjonale partnere, sier Paul-Henri Sandaogo Damiba i en TV-sendt uttalelse.

For få dager siden ledet han et kupp som førte til at president Roch Marc Christian Kaboré ble avsatt.

– Jeg ber verdenssamfunnet støtte landet vårt så vi kan komme ut av denne krisen så fort som mulig, sier han.

Kabore ble styrtet av soldater som gjorde opprør som følge av misnøye med at han ikke har greid å stagge det jihadistiske opprøret i landet.

Det er den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen (ECOWAS) som holder toppmøtet fredag, og som skal diskutere hvordan de skal reagere på kuppet.