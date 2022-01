Honduras første kvinnelige president sverget inn

Castro tar over et Honduras i politisk krise.

Under seremonien sa Castro at hun tar ledelsen av et ødelagt land, men at hun lover å skape sosial rettferdighet og åpenhet i landet.

Det skriver BBC.

Blant valgløftene til Venstrelederen er å få bukt på de mektige narkotikagjengene og liberalisere de strenge abortlovene i landet.

Hun har stilt til valg to ganger tidligere, men det var først under valget i november i fjor at hun kunne gå av med seieren. Med det markerer hun slutten på 12 år med en høyreorientert regjering.



Den tidligere regjeringen har vært sterkt preget av flere skandaler og korrupsjonsanklager.

– Den økonomiske katastrofen som jeg arver er uten sidestykke i historien til landet vårt, sa hun i talen sin.

Selv om hun nå blir president, er det ikke en ukjent post for henne. Ektemannen hennes, Manuel Zelaya, styrte landet fra 2006 til 2009 før han ble fjernet fra makten under et kupp.