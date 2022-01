Fotballryktene: – Premier League-storklubb har et øye til Thorstvedt

Kristian Thorstvedt kan være aktuell for pappa Eriks tidligere klubb, skal man tro The Sun.

Ifølge tabloidavisen har Tottenham et øye til den norske landslagsspilleren. 22-åringen skal ha en prislapp på rundt 300 millioner kroner.

Adama Traoré nærmer seg en retur til Barcelona, melder flere medier. Marca skriver at den medisinske testen kan bli utført allerede fredag.

Det skal være snakk om et lån med opsjon på kjøp for 26-åringen, som i så fall hentes fra Wolverhampton.

Dennis Bergkamp prøver å fikse en overgang for Donny van de Beek (24). Manchester United-spilleren venter barn med Bergkamps datter.

Bergkamp skal ha tatt kontakt med Crystal Palace-manager Patrick Vieira, noe som angivelig var den utløsende faktoren for samtalene mellom London-klubben og Manchester United. Det hevder Sky Sports. Palace ønsker å hente nederlenderen på lån.

GAMLE KOMPISER: Patrick Vieira og Dennis Bergkamp var lagkamerater i Arsenal. Foto: Tony Marshall

Arsenal er forventet å trappe opp jakten på Aston Villa-spilleren Douglas Luiz (23) før overgangsvinduet stenger, skriver Birmingham Mail.

Villa skal på sin side være ute etter Juventus-spilleren Rodrigo Bentancur (24).

Newcastle og Lyon har kommet til enighet om en overgangssum for den ettertraktede midtbanespilleren Bruno Guimarães (24), hevder overgangsguruen Fabrizio Romano. Det er etter sigende snakk om 400 millioner kroner pluss 80 millioner kroner i bonuser.

Dele Alli (25) sies å være høyaktuell for en låneovergang bort fra Tottenham før overgangsvinduet stenger mandag.

Newcastle, Brighton, Burnley og Everton nevnes som aktuelle klubber av Daily Mail.

Samme avis hevder at Frank Lampard har en god sjanse på å få Everton-jobben. Merseyside-klubben skal angivelig intervjue Chelsea-legenden, Vitor Pereira og den nåværende trenervikaren Duncan Ferguson fredag.

Pereira skal ha vært det opprinnelige førstevalget, men supporterprotester skal ha gjort Everton-styret usikker.

Etter kjøpet av Lucas Digne har Ashley Young havnet et godt stykke bak i køen på Villa Park. Newcastle har vist interesse, men 36-åringen har foreløpig bestemt seg for for å bli i Villa for å kjempe om plass.

Det ser ut til å bli en dragkamp om signaturen til Jesse Lingard. Newcastle-overgangen ser ut til å kollapse, men Aston Villa, Leicester og Everton er blant klubbene som lusker i buskene, skriver Manchester Evening News.