Mye tyder på at Ford Mustang Mach-E vil bli en av Norges mest solgte biler også i 2022. I år kommer dessuten en ny toppmodell Mach-E GT – med nesten 500 hestekrefter.

Men selv om det har vært mye å glede seg over, har ikke alt gått like smertefritt for Ford med denne bilen. Store forsinkelser skapte problemer i starten. Etterpå måtte antisladdsystemet oppgraderes, etter at bilen hadde problemer med unnamanøvrering i den såkalte elgtesten.

I september var det dessuten en tilbakekalling i forbindelse med at panorama-glasstaket og frontruten rett og slett kunne løsne.

Nå er det klart en ny tilbakekalling.

Dårlig lim

Problemet er imidlertid kjent fra før. Det er rett og slett limet i takluka, som fortsetter å skape utfordringer.

Tidligere har 18.000 biler blitt berørt av denne tilbakekallingen.

Denne gangen er antallet mer enn doblet – til 27.318 biler, produsert i 2021 og 2022.

Nå har også europeiske myndigheter, blant annet tyske transportmyndigheter (KBA), begynt å sjekke opp i problemet, skriver svenske Teknikens Värld.

Dette skal bli verdens raskeste elbil-lader

Det er glasstaket som nå skaper utfordringer.

Norge berørt

Brom har forsøkt å få en kommentar fra informasjonsdirektør for Ford i Norge, Anne Sønsteby. Men det har vi ikke lykkes med.

Det vil imidlertid være veldig overraskende om ikke noen av de rundt 5.000 bilene som er registrert her til lands, ikke berøres av dette.

Denne gangen er det altså kun biler med panoramatak det gjelder.

Svart nøkkel ga ulovlig toppfart – det ble dyrt

Denne bilen har på kort tid blitt et vanlig syn på norske veier.

Rekordtur

Som antallet vi viser til over indikerer, har altså Mach-E truffet godt i det norske markedet.

Long Range-utgaven med bakhjulsdrift har 99 kWt brutto batterikapasitet – som gir 610 kilometer rekkevidde.

Vi i Broom har også skrevet om norske Henrik Borchgrevink og Knut Wilthil, som klarte å komme seg hele 807 kilometer på én lading. Her skal det nevnes at det var snakk om et rekordforsøk, der hele ruten og turen var nøye planlagt på forhånd.

Les mer om rekordturen her

Video: Her møter Mach-E en helt annen type Ford Mustang

Bilen ble avskiltet – og sjåføren fikk et stort problem