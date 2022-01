Jeg blir rett og slett overrasket om det ikke kommer flere positive prøver før de planlagte avreisetidspunktene til Beijing.

Jeg frykter vi vil se flere norske medaljekandidater bli sittende igjen i karantene i Italia når lekene i Beijing starter.

Som aktiv langrennsløper har jeg levd med dette viruset tett på kroppen de to siste årene. Inntil nylig har dette stort sett gått bra, med noen få unntak.

KRITISK: Petter Soleng Skinstad er TV2s langrennsekspert. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Etter omikron ble den dominerende varianten har imidlertid smitten eksplodert og hele lag har havnet i isolasjon i lengre perioder. Omikron smitter tilsynelatende alt og alle, og veldig mye lettere enn tidligere varianter, og da nytter det ikke med de samme tiltakene som har fungert tidligere.

I etterpåklokskapens navn synes jeg det er på sin plass å stille spørsmål ved tiltakene støtteapparatet har gjort før og under det avgjørende høydeoppholdet før OL:

Burde utøvere og støtteapparatet allerede før høydesamlingen i Seiser Alm vært inndelt i kohorter og vært samlet en ukes tid i Norge for ikke å dra med smitte inn i denne perioden?

Er rutefly trygt nok for å komme seg til samling? Burde man sett på løsninger sammen med andre idretter som har ladet opp i høyden i samme område for å få charterfly både til og fra høydeoppholdet? Alternativt kunne man jo faktisk ha kjørt bil nedover, eller campingbiler for den saks skyld.

Bør man virkelig bo på hotell med dagens smittesituasjon, eller hadde det vært bedre med kohorter boende i ulike leiligheter og hus med mat levert på døra?

Burde utøverne virkelig fått lov til å reise hjem ett døgn før de skulle reise til Beijing, med den smittefaren det ville medføre?

Her har det norske landslaget vært fryktelig uheldige, og det er for jævlig at dette går utover utøvere som har forberedt seg til dette hver eneste dag i flere år.

Derfor mener jeg det er på sin plass å hevde at støtteapparatet har snublet på målstreken i sin jobb med å legge best mulig til rette for å unngå smitte i troppen nå like før OL.

Tiltakene som kreves for å redusere smittefaren til det minimale er overhodet ikke morsomme, men det er tross alt verdt det når man nå ser konsekvensene av smitte like før OL.

De mest ekstreme tiltakene vil kanskje fremstå unødvendig strenge, men hvilke tiltak som faktisk er nødvendige vet man jo ikke.

Total isolasjon innenfor sin lille kohort, der man kun er utendørs i forbindelse med trening og får servert maten på døra, er og blir den eneste måten man nærmest kan garantere at man unngår smitte. Før og etter dette er man også avhengig av å gjennomføre reise på en tryggere måte enn vanlig rutefly.

Selv har jeg ikke muligheten til å leve under optimale smitteverntiltak, og sånn sett er det bare flaks at jeg foreløpig ikke er smittet av korona etter to måneder med reiser og konkurranser i inn- og utland med omikron som en usynlig trussel.

Verdens beste langrennslandslag burde ikke vært avhengige av flaks.