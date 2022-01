Støre møtte Biden i Det hvite hus: – Et hyggelig og alvorsfylt møte

WASHINGTON D. C. (TV 2) På kort varsel fikk statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) en invitasjon til Det hvite hus. Det endte i et 20 minutter langt improvisert møte med den amerikanske presidenten.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var torsdag i møter i Det hvite hus i Washington. Der fikk de blant annet snakket om den spente situasjonen i Ukraina, Afghanistan og litt om klima.

Improvisert møte med Biden

Han skulle i utgangspunktet ha møte med Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver, Jake Sullivan, men fikk overraskende et møte med president Joe Biden.

– Jeg fikk 20 minutter med president Biden på hans kontor, sier Støre til TV 2.

– Det var et hyggelige møte og et alvorsfylt møte. Det var om status på det som skjer med Russland og USA rundt Ukraina, men også i et større perseptivt. Vi diskuterte også Afghanistan og diskuterte samarbeid om klima. Det var nyttig og jeg takknemlig for at Biden tok seg tid til besøket, sier Støre.

– Var det overraskende at Biden kom for å treffe deg?

– Det var jo improvisert, så det synes jeg er et veldig uttrykk for det gode forholdet Norge og USA har, sier han.

– Biden har mange referanser og referansepunkter både til nordmenn og til Norge, så det at han rydder plass i kalenderen, det tar vi som et godt uttrykk for godt samarbeid og vennskap.

Bekymring for Ukraina

– Er Biden-administrasjonen bekymret for situasjonen i Ukraina?

– Jeg tror de deler det som er bekymringen for så mye militær mobilisering på grensen til et land i Europa i våre dager, men akkurat nå er de opptatt av den politiske kontakten det er om disse viktige temaene, sier Støre.

– Er det frykt for russisk invasjon?

– Det er en frykt for det, og det er vel del av den tvilen også russerne ønsker å etterlate - at det er et åpent spørsmål, bekrefter Støre.

Kort varsel

Møtet kom i stand på kort varsel. Støre skulle egentlig møte sikkerhetstårgiveren onsdag kveld i den norske ambassaden, men ble flyttet da Støre og hans følge fikk togproblemer på vei fra New York.

Dermed ble møtet også flyttet til Det hvite hus, der Sullivan arbeider.

Støre skal reise hjem til Norge senere i dag.