Helseministeren bekrefter pressekonferanse i neste uke – lover betydelige lettelser

Opposisjonen med Frps helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud og Venstres nestleder Sveinung Rotevatn i spissen mener regjeringen somler, og krever at nåværende smittetiltak oppheves umiddelbart.

Hoksrud mener regjeringen er på grensen til å bryte loven, og mener at de koser seg litt for mye ved å holde på tiltak unødvendig lenge.

– Skal straks oppheves

Helseminister Ingvild Kjerkol fnyser derimot av kritikken.

– Regjeringen venter ikke med å lette på tiltakene. Smittevernloven setter krav om at det skal gjøres en løpende vurdering av tiltaket. Når tiltaket ikke lenger er nødvendig, skal det straks oppheves eller begrenses, skriver Kjerkol i en e-post til TV 2.

Helseministeren understreker at både sittende regjering og Solberg-regjeringen har vist at man letter på tiltak når grunnlaget for tiltaket faller bort.

– Det er likevel viktig å understreke at prosessen med å vurdere om tiltaket er nødvendig eller ikke må være forsvarlig. Selv om etatene foreslår lettelser må regjeringen som beslutningstaker gjøre en selvstendig vurdering av de anbefalinger som er gitt. Det gjør vi så raskt som overhodet mulig samtidig som kravet til forsvarlig saksbehandling skal ivaretas, sier Kjerkol.

Varsler lettelser

Hun bekrefter til TV 2 at regjeringen vil kalle inn til pressekonferanse i neste uke, hvor det vil komme «betydelige lettelser».

– Regjeringen gjør sin vurdering tidlig neste uke.

Samtidig understreker statsråden at selv om etatene foreslår lettelser, må regjeringen som beslutningstaker gjøre en selvstendig vurdering av de anbefalinger som er gitt.

– Det gjør vi så raskt som overhodet mulig samtidig som kravet til forsvarlig saksbehandling skal ivaretas, sier Kjerkol.

Mangler litt

Til tross for at FHI i sin ferske risikovurdering mente at stort sett alle tiltak gradvis kunne trappes ned på, og Helsedirektoratet stort sett har fullført sine anbefalinger, sier Kjerkol at det fortsatt mangler noe.

– Vi venter enda på noen siste leveranser fra underliggende etater som skal være med i den helhetlige vurderingen. En helhetlig vurderinger krever at alle besvarelser bearbeides, drøftes og belyses av hele regjeringen og embetsverket i de ulike departementene.