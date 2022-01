– Må sette sluttstrek for det vi opplevde

En kollaps i sluttminuttene kom Sverige gjør at de norske håndballgutta må spille om femteplassen i stedet for medaljer som et av semifinalelagene.

– Det er tøft å bearbeide. Vi var absolutt gode nok til å stå der, mener Norges landslagskaptein Christian O'Sullivan.

– Stemningen har vært ganske langt nede. Vi hadde én fot i semifinalen, men klarte å rote det til, så det har vært tunge dager, innrømmer Kristian Bjørnsen.

23-24-tapet mot svenskene betød at semifinaleplassen røk. Fredag avsluttes EM for håndballgutta mot Island når femteplassen står på spill.

Sluttstreken

Seier mot Island sender Norge rett til VM i Sverige og Polen om ett år.

– Det er kanonviktig. Vi har snakket mye om det i etterkant av Sverige-kampen, om at vi må opp igjen og sette sluttstrek for det vi opplevde der, sier landslagssjef Christian Berge.

– Det hjelper ekstremt at VM-plass er i potten med tanke på motivasjonen. Den vil vi gå for. Vi kommer til å gjøre alt som står i vår makt for å ta den, sier Bjørnsen.

På spørsmål om hva som er gjort for å legge skuffelsen bak seg, svarer Berge:

– Vi har sagt at det er historie, akkurat som alt annet vi har gjort sammen. Det handler om ballen som er foran oss, så vi skal opp på hesten igjen og kline til i ny kamp. Det er helt klart fokuset vårt.

MAKS FEMTEPLASS: Christian Berge havner utenfor pallen i tredje mesterskap på rad. Foto: Annika Byrde / NTB

Samlet seg

Spillerne melder også om at stemningen er blitt bedre med tiden.

– Det har tatt litt tid å få stemningen til å stige, men nå er det såpass at vi begynner å glede oss til kamp, sier Bjørnsen.

– Vi har klart å riste av oss de verste følelsene etter det tapet, så vi har lyst til å avslutte med en seier og VM-plass. Det hadde vært deilig, sier Kristian Sæverås.

Leipzig-målvakten, som kommer til å vokte målet i fraværet av koronasmittede Torbjørn Bergerud, forteller at de har vært bevisste på ikke å grave seg ned.

Sagosen beskyldes for filming: – Det er nok litt overspilling

– Som lag har vi prøvd å samle oss litt mer, og å gå gjennom tapet sammen i stedet for å bli liggende for mye på rommet. I går hadde vi litt sosiale. Det er hver og enkelt som må komme seg gjennom tapet, men det er håndballspillere, så vi har tapt kamper før. Vi kommer oss videre, sier Sæverås.

Som de første fikk Norge-spillerne i EM ble Torbjørn Bergerud og Magnus Gullerud påvist koronasmitte morgenen etter tirsdagens kamp mot Sverige. Det var imidlertid ingen nye positive tester i den norske leiren torsdag.