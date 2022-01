Mann knivstukket i Stavanger

Voldshendelsen skal ha skjedd i en leilighet i Verven i Stavanger. En kvinne er pågrepet, skriver politiet på Twitter.

– Det er ukjent skadeomfang, skriver politiet.

Operasjonsleder Rune Tallaksen opplyser til TV 2 at den skadde er en mann i tidlig 40-årene, og at de foreløpig ikke har oversikt over relasjonen mellom de involverte partene.

Mannen blir sett til av helsepersonell og fraktet til sykehuset.