Anniken Huitfeldt koronasmittet - møtte kongen samme dag

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) er koronasmittet. Det bekrefter UDI til Aftenposten.

Dermed kan hun ikke reise til OL i Beijing for å representere Norge ved åpningsseremonien - som det foreløpig ikke var bekreftet om hun skulle.

Ifølge avisen har utenriksministeren milde symptomer, og testet seg fordi hun plutselig fikk hodepine.

Til avisen bekrefter UD at Huitfeldt hadde vært i audiens hos kong Harald like før hun testet positivt for korona.

– Jeg håper selvsagt inderlig jeg ikke har smittet hans majestet Kongen, Dronningen eller Kronprisen selv om jeg hadde munnbind og holdt avstand, sier Huitfeldt til Aftenposten.

Utenriksministeren sier hun testet seg tidlig samme dag, med negativt resultat. Det var først etter besøket at hun fikk akutt hodepine og testet positivt på en ny test.