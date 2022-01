Dette sier helsedirektøren til dem som vil bli smittet nå

For mange er det ikke lengre sett på som negativt å bli smittet av omikronvarianten. Men helsedirektør Bjørn Guldvog advarer mot å aktivt gå inn for å bli smittet.

FHI har tidligere sagt at de aller fleste kommer til å teste positivt for omikron i løpet av de neste månedene. Og at det kan være gunstig å bli smittet ikke for lenge etter at man har tatt tredje dose.

Helsedirektør Guldvog bekrefter at de er kjent med at enkelte nå aktivt forsøker å bli smittet.

– Ja, vi er kjent med at enkelte gjør det, og vi vil ikke tilråde det. Fordi det ikke er om å gjøre å få denne kurven til å bli høyest mulig, altså at vi får flest mulig smittet på kortest mulig tid, sier Guldvog til TV 2.

– Vil gå utover andre

Guldvog sier at han kan forstå hvorfor folk vil gjøre dette for sin egen del, men at det kan ha større konsekvenser. Det er altså dugnadsånden i oss alle som fortsatt må være til stede.

Bjørn Guldvog, Direktør i Helsedirektoratet, anbefaler ikke å dra på «smittefest» eller oppsøke smitte andre steder. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det er som alt annet i denne pandemien at når man tar et valg for seg selv, så tar man også et valg for veldig mange andre, sier han.

Det er ikke et ønske akkurat nå å få kurven til å bli høyest mulig.

– Det vil gjøre at folk på din arbeidsplass kommer til å være borte fra jobben samtidig og derfor er det fornuftig at vi holder litt tilbake og dermed prøver å få en litt flatere kurve enn vi ellers ville hatt, sier Guldvog.

– Helst smittes nå

TV 2 har snakket med unge mennesker i Oslos gater og de fleste vil helst bli ferdig med smitten så fort som mulig.

Ingen av dem kunne tenkt seg å gå aktivt inn for å bli smittet.

– Å gi f*** er den eneste måten nå. Nå har vi prøvd å vært innelåst lenge og det funker jo ikke, sier Endre Thorsdalen.

Han synes det går helt fint om han nå blir smittet, men er litt mer bekymret for bestemoren sin.

Nina Irena sier seg enig i at hun ikke tror det gjør så mye å bli smittet.

– Jeg har jo hørt at det er bedre å bli smittet nå enn etterpå, så hvis jeg skal bli smittet så vil jeg helst bli det nå, sier hun.

Kari Eline Groven sier at hun helst vil slippe å ta dose tre på grunn av mulige menstruasjonsforstyrrelser. Derfor vil hun helst bli smittet av omikronvarianten.

– Nå er jeg dobbelvaksinert og 21 år, så jeg tror kanskje det skal gå fint, det er en sjanse jeg føler jeg kan ta, sier Groven.

Vi må være ansvarlig

Men direktøren i Helsedirektoratet presiserer også at det ikke er så farlig å bli smittet nå for de fleste av oss.

Grunnen til at Helsedirektoratet nå vil flate ut kurven er for å sikre at de kritiske funksjonene i samfunnet ikke skal bli svekket av et alt for høyt sykefravær.

– Nå handler det om hvordan vi opptrer ansvarlig sammen slik at vi kommer gjennom dette på den beste måten, sier Guldvog.