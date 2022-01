Russland trapper opp propagandakrigen

Driver Ukraina folkemord på egne innbyggere? Har NATO planlagt å invadere Russland? Er det nynazister som sitter med makten i Kyiv?

Selvsagt ikke.

For et vestlig publikum med en viss kunnskap om konflikten i Ukraina fremstår påstandene som - i beste fall - tvilsomme.

Men dette er noen av historiene russere flest nå får hamret inn via både i sosiale medier og via egne statlig kontrollerte TV-stasjoner og aviser.

Og påstandene går rett hjem. I en meningsmåling utført 14. desember, svarte 50 prosent av russere at det er NATO-landene som er skyld i den spente situasjonen i Ukraina. Bare 4 prosent mente Russland bærer ansvaret.

– Brutal forhandlingsteknikk

Samtidig som stadig større russiske militærstyrker blir utplassert ved Ukrainas grenser, advarer flere eksperter om at Kremls propagandakrig også skyter fart.

– Felles for de russiske påstandene om Ukraina er en total avvisning av sannheten. De former informasjons-universet på en slik måte at det underbygger deres politiske mål, heter det i en rapport publisert av det amerikanske utenriksdepartementet 20. januar.

Selv om noe av hensikten kan være å skape hjemlig støtte for en invasjon av Ukraina, tror Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets høgskole at desinformasjonen er del av et større, politisk bilde.

– Dette er kompleks og brutal forhandlingsteknikk, sier Karlsen til TV 2.

– Her kombineres retorikk, militær maktdemonstrasjon og diplomati i sammenheng. De ønsker å teste Vesten for å se om de finner svakheter som kan utnyttes, for eksempel manglende vestlig samhold eller støtte til Ukrainas president Zelenskij, fortsetter han.

SENSURERES: Samtlige russiske TV-kanaler og andre større medier er underlagt nøye statlig kontroll. Foto: NTB Scanpix

Kjemiske våpen

En av de mest oppsiktsvekkende historiene presentert om Ukraina så langt, var den russiske forsvarsministerens påstand 21. desember om at USA angivelig hadde fraktet inn kjemiske våpen som skulle brukes i Øst-Ukraina.

Ingen dokumentasjon ble lagt frem, og Sergej Sjoigu nøyde seg med å konstatere at det hele var del av en vestlig «provokasjon».

Uttalelsen, med påfølgende utbroderinger, ble imidlertid spredt på en massiv måte både i sosiale medier og i russiske engelskspråklige nettaviser.

– De russiske påstandene kan ha vært et forsøk på å grumse til vannet før de selv startet en operasjon, sier Bret Schafer i organisasjonen Alliance for Democracy.

– I klassisk propaganda-forstand, kan dette brukes til senere å beskylde andre for noe man selv har gjort, sier han til New York Times.

EUs organ for overvåkning av desinformasjon har tidligere påvist hvordan russiske medier spredte liknende, udokumenterte påstander om at vestlige land skal ha brukt kjemiske våpen i Syria. I virkeligheten sto det syriske regimet bak utallige kjemiske angrep mot sin egen befolkning.

Klager mot NRK

Her hjemme var NRK Dagsrevyen et av ytterst få medier som valgte å bringe historien om kjemiske våpen i Ukraina videre, og fikk kritikk for dette.

– Den ukrainske ambassaden har klaget innslaget inn for PFU (journ. anm: Pressens faglige utvalg) og vi har nå en dialog med ambassaden om dette. Utover det har jeg ingen ytterligere kommentarer, sier utenrikssjef i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen til TV 2.

Generelt er ekspertene usikre på i hvilken grad russisk desinformasjon om Ukraina får fotfeste utenfor landets egne grenser.

OVERRASKET: Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen er hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets høgskole. Foto: Synne Nilson

Men Karlsen ved Forsvarets høgskole mener narrativene fra Moskva ser ut til å ha nådd deler av den norske offentligheten.

– Jeg blir stadig overrasket over hvor mange som har forståelse for og fremmer russiske synspunkter og som åpenbart er urimelige og i strid med fakta, sier han til TV 2.

Krigsfantasier

På hjemmebane i Russland, er det ikke bare sverting av motstandere som brukes til å vinne befolkningens støtte.

Det statlig kontrollerte russiske TV har den siste tiden vært fullt av militæreksperter som har gjort rede for hvordan Russland lett kan vinne en storkrig mot Vesten.

Blant annet er det blitt presentert detaljerte scenarier for hvordan russiske styrker skal slå ut Gotland og deretter invadere de baltiske NATO-landene.

– Dette er god indremedisin. Det er populært og underholdende. Russerne er stolte av å bo i et sterkt og mektig land. Dette har jo også vært Putins profil hele veien, sier oberstløytnant Geir Hågen Karlsen til TV 2.

Kanskje litt uventet har også en av USAs mest populære TV-profiler blitt en yndling på russiske skjermer.

Ukentlig sender russisk TV lange sekvenser med Tucker Carlson fra Fox News, som har erklært at han støtter Putin i konflikten med Ukraina.

Han viderebringer nå Kremls synspunkter så helhjertet til sitt amerikanske publikum, at russerne er begynt å bli bekymret for at han kan bli tatt av lufta, ifølge mediekommentatoren Julia Davies.