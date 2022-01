– Ronaldo tok kontakt. Så blokkerte han oss

Mandag kl. 19.00: Se Deadline Day-sending på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play.

Nettstedet Transfermarkt måler markedsverdien på fotballspillere i store og små ligaer.

Spillerens potensial, interessen, hvilken liga han spiller i og tidligere kjøpesummer er blant kriteriene som spiller inn.

Alder er en av de viktigste faktorene. Jo eldre en spiller blir, jo mer synker markedsverdien.

– Cristiano Ronaldo er gammel. Det samme med Lionel Messi. Markedsverdien deres blir redusert kun på grunn av alderen, sier Christian Schwarz, markedsverdikoordinator i Transfermarkt, til The Athletic.

– Mente han var verdt mer

Ifølge hans kollega, Daniel Busch, skal Cristiano Ronaldo ha blitt negativt overrasket ved en tidligere anledning.

En gang Transfermarkt la ut en liste over de ti mest verdifulle spillerne over 33 år, skal superstjernen ha tatt kontakt.

– Ronaldo var fortsatt på førsteplass, men han sa at han måtte være verdt mye mer, hevder Busch overfor The Athletic.

– Han sendte først en melding til sosiale medier-teamet vårt. De svarte, forklarte hvorfor og fortalte ham at «blant dem i din aldersgruppe, er du helt klart nummer én». Det var 30-50 millioner pund forskjell (mellom Ronaldo og den neste spilleren på listen). Så sendte han noen smilefjes, og så blokkerte han oss, påstår Schwarz, og understreker at de forstår at det blir reaksjoner.

Neste helg fyller Ronaldo 37 år. Markedsverdien har naturlig nok stupt. Etter Transfermarkts beregninger er superstjernen verdt 35 millioner euro, rundt 350 millioner kroner.

Blant spillerne som er 34 år eller eldre, er bare Lionel Messi (34) verdt mer. Argentineren har en estimert verdi på 60 millioner euro.

Karim Benzema (34), som har hatt en supersesong og er toppscorer i LaLiga, er angiveligverdt ti millioner euro mindre enn Ronaldo.

Haaland helt i toppen

De unge superstjernene dominerer topplisten. Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland og Vínicius Junior er henholdsvis nummer én, to og tre.

Verdens ti mest verdifulle spillere 1. Kylian Mbappé, PSG (23 år). 160 mill. euro 2. Erling Braut Haaland, Dortmund (21 år). 150 mill. euro 3. Vínicius Junior, Real Madrid (21 år). 100 mill. euro 4. Mohamed Salah, Liverpool. (29 år). 100 mill. euro 5. Harry Kane, Tottenham (29 år). 100 mill. euro 6. Romelu Lukaku, Chelsea (28 år). 100 mill. euro 7. Bruno Fernandes, Man. United (27 år). 90 mill. euro 8. Kevin De Bruyne, Man. City (30 år). 90 mill. euro 9. Neymar, PSG (29 år). 90 mill. euro 10. Phil Foden, Man. City (21 år). 85 mill. euro Kilde: Transfermarkt.

Haalands verdi økte kraftig da han som 19-åring herjet i Champions League for Red Bull Salzburg. Da ble jærbuen verdsatt til 30 millioner euro.

Scwharz påpekte den gangen at spillere ofte kan bli solgt for langt mer enn markedsverdien.

Eventuelt mindre.

– Markedsverdien gjenspeiler ikke alltid overgangssummen. Eksempler som Neymars overgang til PSG og (Harry) Maguire-overgangen viser at klubber vil betale over markedsverdi dersom de er desperate etter å signere en spiller, sa Transfermarkt-toppen til TV 2.

Siden har Haalands verdi skutt i været. Bare det siste året har den økt fra 1,1- til 1,5 milliarder kroner.

I lang tid er det blitt hevdet at stjernespissen har en utkjøpsklausul som gjør at han kan forlate Borussia Dortmund for cirka halvparten til sommeren.

